🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Teslas Türgriff-Problem: Türen bleiben bei Unfällen zu – Mega-Klagen drohen!

    Klagen und Millionen-Rückruf

    177 Aufrufe 177 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nach Unfällen ließen sich Tesla-Türen nicht öffnen, Insassen starben. Familien klagen in den USA, in China meldete Tesla einen Millionen-Rückruf an. Im Fokus stehen versenkbare Türgriffe und schwer auffindbare Notöffner.

    Klagen und Millionen-Rückruf - Teslas Türgriff-Problem: Türen bleiben bei Unfällen zu – Mega-Klagen drohen!
    Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - SVEN SIMON

    Tesla gerät wegen seiner versenkbaren Türtechnik weltweit unter Druck. Nach tödlichen Bränden, bei denen sich die Türen nicht öffnen ließen, haben Familien in den USA Klage eingereicht, in Südkorea haben Verbraucherschützer Strafanzeige gestellt. Wie das Handelsblatt berichtet, meldete der Konzern im August 2026 in China einen Rückruf für fast drei Millionen Fahrzeuge an.

    Ein Fall wirft besonders drängende Fragen auf: Am 10. Oktober 2024 prallte ein Model Y bei Anseong in Südkorea gegen eine Mauer und brannte. Ein Ersthelfer bekam die Tür nicht auf. Der Fahrer starb. Weshalb die Tür blockiert blieb, klären die drei Behördenberichte nicht. Tesla hat eine entsprechende Anfrage nicht beantwortet.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Long
    365,72€
    Basispreis
    2,91
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    419,28€
    Basispreis
    2,30
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch in Deutschland starben 2022 zwei Jugendliche auf der Rückbank eines Model S, dessen Hintertüren sich nicht öffnen ließen. Dekra-Gutachter kamen zu dem Schluss, dass eine Bergung noch möglich gewesen wäre, wenn die Türen funktioniert hätten.

    In den USA klagen Familien aus Massachusetts, Kalifornien, Wisconsin und Texas. Seit September 2025 untersucht die Verkehrsbehörde NHTSA rund 174.000 Model Y, deren Türen sich bei schwacher Batterie von außen nicht öffnen ließen.

    Brisant ist Teslas Notöffnung: Sie soll Insassen bei Stromausfall die Flucht ermöglichen, ist aber teils schwer auffindbar. Laut Handbuch verfügen zudem nicht alle Model Y über eine manuelle Entriegelung hinten. Beim Rückruf in China räumte Tesla ein, dass die Notentriegelung schwer erkennbar und bedienbar sei.

    In Südkorea richtet sich die Strafanzeige gegen Tesla Korea und drei Geschäftsführer. Ihnen wird vorgeworfen, Sicherheitsmängel weder offengelegt noch behoben zu haben. Dafür sieht das Gesetz bis zu zehn Jahre Haft vor.

    Verbrenner brennen statistisch sieben Mal häufiger als E-Autos

    Das Problem ist nicht, wie häufig fälschlicherweise in den Medien berichtet, dass E-Autos häufiger brennen als Verbrenner, sondern allein die Tür-Technologie von Tesla. Im Gegenteil: In Norwegen, einem Land mit sehr vielen E-Autos, brannten 2025 je 10.000 zugelassenen Fahrzeugen Benziner und Diesel rund siebenmal so häufig wie Elektro- und Hybridautos.

    Und: Eine Auswertung des Allianz Zentrums für Technik für die Jahre 2020 bis 2024 zeigt laut t-online: Reine E-Autos brennen bezogen auf den versicherten Bestand seltener als Verbrenner. Sie machten weniger als ein Prozent der Brandschäden der Allianz aus. Ihr oft jüngeres Alter kann den Vergleich beeinflussen. Batteriebrände sind jedoch oft aufwendiger zu löschen.

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 338,6EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Klagen und Millionen-Rückruf Teslas Türgriff-Problem: Türen bleiben bei Unfällen zu – Mega-Klagen drohen! Nach Unfällen ließen sich Tesla-Türen nicht öffnen, Insassen starben. Familien klagen in den USA, in China meldete Tesla einen Millionen-Rückruf an. Im Fokus stehen versenkbare Türgriffe und schwer auffindbare Notöffner.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     