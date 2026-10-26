Teslas Türgriff-Problem: Türen bleiben bei Unfällen zu – Mega-Klagen drohen!

Ein Fall wirft besonders drängende Fragen auf: Am 10. Oktober 2024 prallte ein Model Y bei Anseong in Südkorea gegen eine Mauer und brannte. Ein Ersthelfer bekam die Tür nicht auf. Der Fahrer starb. Weshalb die Tür blockiert blieb, klären die drei Behördenberichte nicht. Tesla hat eine entsprechende Anfrage nicht beantwortet.

Tesla gerät wegen seiner versenkbaren Türtechnik weltweit unter Druck. Nach tödlichen Bränden, bei denen sich die Türen nicht öffnen ließen, haben Familien in den USA Klage eingereicht, in Südkorea haben Verbraucherschützer Strafanzeige gestellt. Wie das Handelsblatt berichtet, meldete der Konzern im August 2026 in China einen Rückruf für fast drei Millionen Fahrzeuge an.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch in Deutschland starben 2022 zwei Jugendliche auf der Rückbank eines Model S, dessen Hintertüren sich nicht öffnen ließen. Dekra-Gutachter kamen zu dem Schluss, dass eine Bergung noch möglich gewesen wäre, wenn die Türen funktioniert hätten.

In den USA klagen Familien aus Massachusetts, Kalifornien, Wisconsin und Texas. Seit September 2025 untersucht die Verkehrsbehörde NHTSA rund 174.000 Model Y, deren Türen sich bei schwacher Batterie von außen nicht öffnen ließen.

Brisant ist Teslas Notöffnung: Sie soll Insassen bei Stromausfall die Flucht ermöglichen, ist aber teils schwer auffindbar. Laut Handbuch verfügen zudem nicht alle Model Y über eine manuelle Entriegelung hinten. Beim Rückruf in China räumte Tesla ein, dass die Notentriegelung schwer erkennbar und bedienbar sei.

In Südkorea richtet sich die Strafanzeige gegen Tesla Korea und drei Geschäftsführer. Ihnen wird vorgeworfen, Sicherheitsmängel weder offengelegt noch behoben zu haben. Dafür sieht das Gesetz bis zu zehn Jahre Haft vor.

Verbrenner brennen statistisch sieben Mal häufiger als E-Autos

Das Problem ist nicht, wie häufig fälschlicherweise in den Medien berichtet, dass E-Autos häufiger brennen als Verbrenner, sondern allein die Tür-Technologie von Tesla. Im Gegenteil: In Norwegen, einem Land mit sehr vielen E-Autos, brannten 2025 je 10.000 zugelassenen Fahrzeugen Benziner und Diesel rund siebenmal so häufig wie Elektro- und Hybridautos.

Und: Eine Auswertung des Allianz Zentrums für Technik für die Jahre 2020 bis 2024 zeigt laut t-online: Reine E-Autos brennen bezogen auf den versicherten Bestand seltener als Verbrenner. Sie machten weniger als ein Prozent der Brandschäden der Allianz aus. Ihr oft jüngeres Alter kann den Vergleich beeinflussen. Batteriebrände sind jedoch oft aufwendiger zu löschen.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 338,6EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.





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