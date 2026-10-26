Dieser Gold-Trick könnte 1 Billion bringen – und gewaltig nach hinten losgehen

Fortune greift dabei eine Idee auf, die in Washington immer wieder auftaucht: eine Neubewertung der US-Goldreserven zu Marktpreisen. Theoretisch könnte der Staat dadurch rund 1 Billion US-Dollar zusätzlichen bilanziellen Spielraum schaffen, ohne dafür neue Schulden aufzunehmen. Für ein Land mit rund 40 Billionen US-Dollar Staatsschulden, einem jährlichen Haushaltsdefizit von etwa 2 Billionen US-Dollar und Zinskosten von mehr als 1 Billion US-Dollar pro Jahr klingt das verlockend.

Die USA sitzen auf einem Goldschatz im Marktwert von rund 1 Billion US-Dollar (rund 892 Milliarden Euro) – offiziell steht er aber nur mit gut 11 Milliarden US-Dollar in den Büchern. Der Grund: Die rund 261,5 Millionen Unzen Gold werden seit 1973 mit einem gesetzlich festgelegten Preis von 42,22 US-Dollar je Unze bewertet. Bei einem Goldpreis von rund 4.000 US-Dollar wäre der Bestand heute fast hundertmal so viel wert.

Doch Jurrien Timmer, Leiter Global Macro bei Fidelity Investments, warnt vor den Folgen. "Weit hergeholt? Natürlich, aber mittlerweile habe ich gelernt, mich von nichts mehr schockieren zu lassen. Ungeachtet der Tatsache, dass eine solche Maßnahme die Zustimmung des Kongresses erfordern würde, vermute ich, dass ein solcher Versuch des Finanzministeriums gewaltig nach hinten losgehen würde", schrieb er auf X.

Timmer erwartet vor allem Druck auf den US-Dollar. Ein zusätzlicher finanzieller Spielraum in dieser Größenordnung könnte die Inflation weiter anheizen. Gleichzeitig könnte die sogenannte Laufzeitprämie bei langlaufenden US-Staatsanleihen steigen – also der Aufschlag, den Investoren für das Risiko verlangen, ihr Geld über viele Jahre zu binden. Das würde genau das verschärfen, was Washington eigentlich lindern will: hohe Finanzierungskosten.

Dass die Idee nicht völlig aus der Luft gegriffen ist, zeigen andere Länder. Deutschland, Italien, Südafrika und weitere Staaten haben ihre Goldreserven in den vergangenen Jahrzehnten bereits neu bewertet. Auch in den USA taucht das Thema regelmäßig auf. Ein Gesetzentwurf für eine strategische Bitcoin-Reserve sah zuletzt ebenfalls eine Neubewertung der staatlichen Goldbestände vor.

Depot eröffnen und iPhone gewinnen SMARTBROKER+ verlost fünf SMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Jetzt testen

Finanzminister Scott Bessent hatte im Juli zusätzlich Spekulationen ausgelöst, als er erklärte, Fort Knox sei vollständig "vorhanden und erfasst" und der US-Goldbestand habe zu Marktpreisen einen Wert von mehr als 1 Billion US-Dollar. Die Regierung stellte später allerdings klar, dass eine Neubewertung derzeit nicht ernsthaft erwogen werde.

Selbst wenn Washington diesen Schritt eines Tages gehen sollte, wäre das Schuldenproblem damit nicht gelöst. 1 Billion US-Dollar klingt gewaltig – entspricht aber nur einem Bruchteil der rund 40 Billionen US-Dollar Staatsschulden. Die Neubewertung wäre damit eher ein einmaliger finanzieller Hebel als eine Lösung für die strukturellen Defizite der USA.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



