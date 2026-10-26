Neue Chefin von Carl Zeiss Meditec startet noch 2026
- Brophy O'Connor startet am 1. Dezember 2026
- Auch Medical Technology fällt in ihre Verantwortung
- Pecher führt bis dahin interimistisch die Geschäfte
JENA (dpa-AFX) - Das Startdatum für die neue Chefin des Medizintechnik-Konzerns Carl Zeiss Meditec steht fest. Bronwyn Brophy O'Connor übernehme zum 1. Dezember 2026 den Vorstandsvorsitz, teilte das Unternehmen am Montag in Jena mit. Sie verantworte dann außerdem die Sparte Medical Technology. Momentan steht die Managerin noch an der Spitze des schwedischen Konzerns Vitrolife .
Carl Zeiss hatte sie bereits im Mai als neue Chefin bekannt gegeben, nachdem der ehemalige Vorstandschefs Maximilian Foerst wegen eines Verstoßes gegen den internen Verhaltenskodex Ende 2025 gegangen war. Derzeit führt Andreas Pecher intermisitisch die Geschäfte, der außerdem Chef der Carl Zeiss AG ist./lew/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,38 % und einem Kurs von 36,16 auf Tradegate (26. Oktober 2026, 10:57 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,833EUR. Von den letzten 6 Analysten der Carl Zeiss Meditec Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -49,72 %/-21,79 % bedeutet.
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Während viele Anleger noch auf den Turnaround bei Carl Zeiss
Meditec warten, setzt der Großaktionär ein klares Zeichen und
nutzt die niedrigeren Kurse für Zukäufe.
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Wenn das Sparprogramm und der Turnaround gelingt, wovon ich zu 100% überzeugt bin , geht es hier wieder steil bergauf. Etliche Firmen hier im SDAX, MDAX etc. haben das die letzten Monate schon gezeigt.
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