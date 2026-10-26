Allianz-Aktie: Drei Gründe, vor den Zahlen einzusteigen

Die KI-Angst hält Huttner für verfrüht. Er verweist auf die US-Versicherer Travelers und Chubb. Beide hatten bei der Vorlage ihrer Zahlen zum dritten Quartal berichtet, dass Kunden digitale Assistenten bislang vor allem für simple Policen nutzen, etwa Hausrat für Mieter oder Tierversicherungen. Bei komplexeren Verträgen setzen sie weiter auf den persönlichen Kontakt. Zudem sei die Allianz digital gut aufgestellt.

Die Allianz-Aktie hat im September deutlich Federn gelassen. Während der Branchenindex SXIP 4,7 Prozent nachgab, verlor das Papier des Münchner Konzerns 7,8 Prozent. Berenberg-Analyst Michael Huttner macht dafür vor allem die Sorge verantwortlich, KI-Assistenten wie Muse könnten den klassischen Vertrieb über Agenturen aushebeln. Genau darin sieht er nun die Chance: Er bleibt bei seiner Kaufempfehlung mit Kursziel 684 Euro. Gemessen am Xetra-Schluss vom Freitag bei 427,90 Euro ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von knapp 60 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch bei den Kapitalanlagen gibt der Experte Entwarnung. Zwar steckt rund ein Drittel der Investments in nicht börsengehandelten Anlagen. Der Großteil davon liegt jedoch in Lebens- und Krankenversicherungsfonds, wo die Kunden das Risiko mittragen. Für die Aktionäre bleiben nach Berenberg-Rechnung etwa 59 Milliarden Euro. Kredite für Rechenzentren machen nur rund fünf Milliarden Euro aus. Die Solvenzquote stieg von Ende 2023 bis Juni 2026 von 209 auf 225 Prozent.

Für das dritte Quartal rechnet Huttner mit rund 300 Millionen Euro höheren Schäden aus Naturkatastrophen als im Vorquartal. Höhere Gewinne der Vermögensverwaltung um Pimco sollten das teilweise ausgleichen. Nach neun Monaten erwartet er 14 Milliarden Euro operativen Gewinn. Am 12. November dürfte der Konzern seine Jahresprognose daher in Richtung des oberen Endes der Spanne von 16,4 bis 18,4 Milliarden Euro schieben.

Rückenwind verspricht zudem der Kalender: In den vergangenen fünf Jahren legte die Aktie in den letzten beiden Monaten im Schnitt um 7,5 Prozent zu. Bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12 auf Basis der Konsensschätzungen für 2028 hält Huttner die Bewertung für attraktiv.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 429,7EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 12:01 Uhr) gehandelt.





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