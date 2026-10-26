Bull / BULL liefert neues HPC-System für die Klimaforschung am DKRZ

BULL liefert neues HPC-System für die Klimaforschung am DKRZ Hamburg (ots) - Das Deutsche Klimarechenzentrum (DKRZ) hat Bull, einen führenden Anbieter für Advanced Computing und KI, mit der Lieferung seines nächsten Supercomputers beauftragt. Der Auftrag im Wert von 40 Millionen Euro umfasst das HPC- und Speichersystem sowie Supportleistungen über fünf Jahre. Das System basiert auf der BullSequana XH3500-Plattform und soll sowohl physikalische Simulationen als auch KI-gestützte Klimaforschung ermöglichen. Zugleich soll es die Energieeffizienz gegenüber dem Vorgängersystem deutlich steigern.

Das Hochleistungsrechnersystem für Erdsystemforschung (HLRE-5) soll den Nutzerinnen und Nutzern voraussichtlich ab Anfang 2028 zur Verfügung stehen. Es wird zwei globale Klimasimulationen mit einer Auflösung von fünf Kilometern gleichzeitig ausführen können. Der Energiebedarf pro simuliertem Jahr soll dabei gegenüber dem derzeitigen System Levante um rund 75 Prozent sinken.