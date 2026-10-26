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    Bull / BULL liefert neues HPC-System für die Klimaforschung am DKRZ

    OTS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Bull liefert dem DKRZ ein neues HPC-System für Klima
    • HLRE-5 ermöglicht globale Klimasimulationen mit KI
    • HLRE-5 senkt den Energiebedarf um rund 75 Prozent
    OTS - Bull / BULL liefert neues HPC-System für die Klimaforschung am DKRZ
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BULL liefert neues HPC-System für die Klimaforschung am DKRZ Hamburg (ots) - Das Deutsche Klimarechenzentrum (DKRZ) hat Bull, einen führenden Anbieter für Advanced Computing und KI, mit der Lieferung seines nächsten Supercomputers beauftragt. Der Auftrag im Wert von 40 Millionen Euro umfasst das HPC- und Speichersystem sowie Supportleistungen über fünf Jahre. Das System basiert auf der BullSequana XH3500-Plattform und soll sowohl physikalische Simulationen als auch KI-gestützte Klimaforschung ermöglichen. Zugleich soll es die Energieeffizienz gegenüber dem Vorgängersystem deutlich steigern.

    Das Hochleistungsrechnersystem für Erdsystemforschung (HLRE-5) soll den Nutzerinnen und Nutzern voraussichtlich ab Anfang 2028 zur Verfügung stehen. Es wird zwei globale Klimasimulationen mit einer Auflösung von fünf Kilometern gleichzeitig ausführen können. Der Energiebedarf pro simuliertem Jahr soll dabei gegenüber dem derzeitigen System Levante um rund 75 Prozent sinken.

    Die Verbesserung der Energieeffizienz ist seit Jahren ein gemeinsames Ziel von DKRZ und Bull. Die aktuelle GPU-Erweiterung des Levante-Systems belegte in den Ausgaben der Green500-Liste vom November 2025 und Juni 2026 jeweils den dritten Platz unter den energieeffizientesten Supercomputern der Welt. Auch die ersten beiden Plätze gingen an Systeme von Bull.

    "Mit dem neuen System können wir den Energiebedarf für die Klimasimulationen unserer Nutzerinnen und Nutzer drastisch reduzieren. Für ein Rechenzentrum, dessen Aufgabe die Unterstützung bei der Erforschung des Klimas ist, ist das kein zusätzlicher Vorteil - es ist Teil unseres Auftrags", sagte Dr. Hendryk Bockelmann, Abteilungsleiter Anwendungen am DKRZ.

    "Wir sind stolz darauf, unsere langjährige Zusammenarbeit mit dem DKRZ, einem der führenden Klimarechenzentren Europas, fortzusetzen. HLRE-5 baut auf jahrelanger gemeinsamer Innovationsarbeit im Bereich des energieeffizienten Supercomputings auf und zeigt, wie moderne digitale Infrastruktur exzellente Klimaforschung unterstützen kann", ergänzte Dr. Martin Matzke, Head of Northern and Central Europe bei Bull.

    Pressekontakt:

    Bull: Constance Arnoux mailto:constance.arnoux@bull.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182283/6377803 OTS: Bull







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