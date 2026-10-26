DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Ionos auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ionos von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Nizla Naizer schätzt den Webhoster aufgrund seines profitablen Wachstums und des großen Kundenstamms von fast 7 Millionen überwiegend kleinen und mittleren Unternehmen, wie sie in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:40 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,42 % und einem Kurs von 36,46EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nizla Naizer

Analysiertes Unternehmen: Ionos

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

