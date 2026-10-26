BERENBERG stuft VALEO auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Valeo von 15 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz des Autozulieferers für das dritte Quartal sei etwas niedriger als erwartet ausgefallen, schrieb Romain Gourvil am Montag. Auch der Ausblick habe sich leicht eingetrübt. Er reduzierte seine Prognosen für den Zeitraum 2026 bis 2028./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 06:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 11,40EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.