BERENBERG stuft LOREAL auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für L'Oreal von 447 auf 480 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dass die Zahlen für das dritte Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen hätten, stärke ihre Überzeugung, dass sich die Führungsposition in der Beauty-Branche zunehmend festige, schrieb Bethan Davies am Sonntag. Die Expertin schraubte ihre Prognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 18:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 438,6EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 11:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Bethan Davies

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 480

Kursziel alt: 447

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

