BERENBERG stuft LOREAL auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für L'Oreal von 447 auf 480 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dass die Zahlen für das dritte Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen hätten, stärke ihre Überzeugung, dass sich die Führungsposition in der Beauty-Branche zunehmend festige, schrieb Bethan Davies am Sonntag. Die Expertin schraubte ihre Prognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 18:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 18:10 / GMT
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 438,6EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 11:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Bethan Davies
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 480
Kursziel alt: 447
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Bethan Davies
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 480
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