DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Safran auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Safran von 398 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard passte seine Prognosen an die höheren Investitionen des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns an, was sich in erster Linie auf den Free Cashflow auswirke, wie er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:40 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 271,3EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christophe Menard

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 398

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

