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    'Mein Schiff 3' soll nach Unfall in die Werft

    ROUNDUP

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    Für Sie zusammengefasst
    • Reise der Mein Schiff 3 nach Unfall abgesagt
    • Windböe trieb Schiff auf zwei Containerschiffe
    • Schäden ohne Verletzte, Reparatur in Werft nötig
    ROUNDUP - 'Mein Schiff 3' soll nach Unfall in die Werft
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    BREMERHAVEN (dpa-AFX) - Nach dem Unfall in Bremerhaven ist die Reise des Kreuzfahrtschiffes "Mein Schiff 3" abgesagt worden. "Die festgestellten Schäden machen kurzfristige Reparaturarbeiten in einer Werft erforderlich", sagte eine Sprecherin der Reederei Tui Cruises. Ursprünglich sollte das nahezu voll besetzte Schiff am Sonntagabend zu den Kanaren aufbrechen.

    Bei dem Zusammenstoß im Hafen waren insgesamt drei Schiffe beschädigt worden. Auslöser für den Unfall war nach Angaben der Polizei eine Windböe. Demnach wurde die "Mein Schiff 3" beim Auslaufen am Sonntagabend von Schleppern unterstützt, als die Böe sie erfasste. Das Schiff sei daraufhin auf zwei Containerschiffe zugetrieben, die am Containerterminal Stromkaje ankerten. Die weiteren Ermittlungen der Wasserschutzpolizei dauern an.

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    Kein Wassereinbruch, keine Verletzten

    An dem kleineren Containerschiff sei ein leichter Schaden entstanden, bei dem größerem ein erheblicher. "Durch den Zusammenstoß wurde die Backbordseite des großen Containerschiffs auf mehreren Metern aufgerissen und Containerführungen deformiert", teilte die Polizei mit. Auch das Tui-Schiff wurde erheblich beschädigt. Auf Bildern waren Schäden an Rettungsbooten und der Brücke zu sehen.

    Die Schäden befänden sich jeweils mehrere Meter über der Wasserlinie. Bei keinem der Schiffe sei es zu einem Wassereinbruch oder Verletzten gekommen. Das Kreuzfahrtschiff fuhr nach dem Unfall zurück zum Kreuzfahrterminal. Alle drei am Unfall beteiligten Schiffe wurden mit einem Auslaufverbot belegt. "Das ist die übliche Vorgehensweise", sagte dazu ein Sprecher des Bremer Hafenressorts.

    Reederei: "einzig verantwortungsvolle Entscheidung"

    Direkt nach dem Unfall seien bereits Technikexperten an Bord gegangen, um den Schaden zu untersuchen, sagte eine Tui-Sprecherin. Die Fachleute stellten demnach fest, dass das Schiff zur Reparatur in eine Werft muss. Die 20-tägige Kanaren-Reise sei daraufhin abgesagt worden. "Wir wissen, wie sehr sich unsere Gäste auf diese Reise gefreut haben und bedauern die damit verbundenen Unannehmlichkeiten sehr", sagte die Sprecherin.

    Die Absage sei allerdings "die einzig verantwortungsvolle Entscheidung". Die Sicherheit von Gästen und Crew habe "höchste Priorität". Jetzt kümmere sich die Reederei darum, die Gäste "bestmöglich zu informieren" und zu betreuen.

    Fallen weitere "Mein Schiff 3"-Reisen aus?

    Befürchtungen über einer Reiseabsage hatten Passagiere bereits direkt nach dem Unfall. "Ich glaube, das war es mit der Reise", sagte etwa eine Frau in einem von der Deutschen Presse-Agentur verifizierten Augenzeugenvideo vom Abend. Das Video zeigt, wie das Kreuzfahrtschiff einem an der Hafenmauer liegenden Containerschiff immer näher kommt und mit ihm zusammenstößt.

    Zum Unfallzeitpunkt waren nach Angaben der Reederei 2.428 Gäste und 922 Crewmitglieder an Bord. Alle konnten vorerst an Bord bleiben. Insgesamt bietet die "Mein Schiff 3" 2.506 Passagieren Platz, wie auf der Homepage von Tui Cruises zu lesen ist. An Bord befindet sich neben Restaurants und Bars auch ein Schiffkrankenhaus mit einer Bordapotheke. Ob weitere für dieses Jahr geplante Reisen mit der "Mein Schiff 3" nach der Reparatur stattfinden können, war laut der Reederei zunächst unklar.

    Auf den Hafenbetrieb in Bremerhaven hatte der Unfall zunächst keine Auswirkungen. "Nach aktuellem Kenntnisstand beeinträchtigen möglicherweise ins Wasser gefallene Schiffsteile den Schiffsverkehr nicht", sagte der Sprecher des Bremer Hafenressorts. Besondere Sicherheitsvorkehrungen seien daher zunächst nicht erforderlich. Auch ein Platzproblem gebe es nicht: Es seien ausreichend Liegeplätze für ankommenden Frachtschiffe vorhanden. Wo die Schiffe repariert werden, würden die jeweiligen Reedereien entscheiden./xma/DP/jha

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    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,3750EUR. Von den letzten 8 Analysten der TUI Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +48,81 %/+33,93 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um fallende TUI-Kurse bei steigenden Ölpreisen und geopolitischen Risiken. Diskutiert werden rund 34 Mio. leerverkaufte Aktien per 20. Oktober und deren Kurseinfluss. Hinzu kommen schwache, zuletzt leicht verbesserte Reisebürogeschäfte, spätere Buchungen und höhere Reisepreise bei weniger Kunden. Ein Reisebüro meldet rund 18 % mehr Umsatz je Teilnehmer; dies sind keine TUI-Konzernzahlen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

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