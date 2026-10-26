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    Starke SpaceX & Meta Zahlen. Jenoptik, Vorwerk & Schmid erhöhen ihre Prognose!

    Schwarzer Donnerstag!

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    Meine Einschätzungen zu aktuellen Themen im Small Cap Segment.

    Schwarzer Donnerstag! - Starke SpaceX & Meta Zahlen. Jenoptik, Vorwerk & Schmid erhöhen ihre Prognose!

    KI-Zahlenflut und zahlreiche neue Entwicklungen bei deutschen Small Caps

     

    Im ersten Teil meines heutigen Videos geht es um die jüngsten Zahlen und Aussagen von SpaceX, Meta, Bloom Energy, Lam Research und Texas Instruments. Was sagen sie über die weiterhin hohen KI-Investitionen, den Bedarf an Halbleiterequipment und die Energieversorgung von Rechenzentren aus?

     

    Danach stehen zahlreiche Small-Cap-Meldungen im Fokus:

    🔹 Steyr Motors: Übernahmeangebot durch Red Cat Holdings

    🔹 DEUTZ: weitere Insiderkäufe

    🔹 SCHMID Group: Prognose für den Auftragseingang angehoben

    🔹 AT&S: NVIDIA treibt Kapazitätserweiterungen für Substrate mit Unimicron, Ibiden und Samsung Electro-Mechanics voran

    🔹 Friedrich Vorwerk: Umsatz- und Ergebnisprognose erhöht

    🔹 PORR: zwei neue Aufträge mit einem Gesamtvolumen von rund 200 Mio. €

    🔹 q.beyond: Gewinnwarnung trotz sehr guter Auftragsentwicklung im dritten Quartal

    🔹 SGL Carbon: erfolgreicher Verkauf des US-Geschäfts

    🔹 ATOSS: Ergebnisprognose angehoben – die Aktie fällt trotzdem

    🔹 Viscom: Prognose für den Auftragseingang erhöht

    🔹 Jenoptik: Ergebnisausblick angehoben

    🔹 technotrans: weiterer Auftrag aus dem Bereich Rechenzentren

     

    Meine Einordnung zu den Meldungen und ihren möglichen Auswirkungen gibt es im heutigen Video.

     

    Zum Video

     

     

    Weitere Details zu Tigris Capital finden Sie hier

     

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    Rechtliche Hinweise

    Dies ist eine Marketing-Anzeige.

    Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

    Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

    Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

    Frühere Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

    Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

    Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München

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    Autor
    Lukas Spang
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    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
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    Verfasst von Lukas Spang
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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