Starke SpaceX & Meta Zahlen. Jenoptik, Vorwerk & Schmid erhöhen ihre Prognose!

KI-Zahlenflut und zahlreiche neue Entwicklungen bei deutschen Small Caps

Im ersten Teil meines heutigen Videos geht es um die jüngsten Zahlen und Aussagen von SpaceX, Meta, Bloom Energy, Lam Research und Texas Instruments. Was sagen sie über die weiterhin hohen KI-Investitionen, den Bedarf an Halbleiterequipment und die Energieversorgung von Rechenzentren aus?

Danach stehen zahlreiche Small-Cap-Meldungen im Fokus:

🔹 Steyr Motors: Übernahmeangebot durch Red Cat Holdings

🔹 DEUTZ: weitere Insiderkäufe

🔹 SCHMID Group: Prognose für den Auftragseingang angehoben

🔹 AT&S: NVIDIA treibt Kapazitätserweiterungen für Substrate mit Unimicron, Ibiden und Samsung Electro-Mechanics voran

🔹 Friedrich Vorwerk: Umsatz- und Ergebnisprognose erhöht

🔹 PORR: zwei neue Aufträge mit einem Gesamtvolumen von rund 200 Mio. €

🔹 q.beyond: Gewinnwarnung trotz sehr guter Auftragsentwicklung im dritten Quartal

🔹 SGL Carbon: erfolgreicher Verkauf des US-Geschäfts

🔹 ATOSS: Ergebnisprognose angehoben – die Aktie fällt trotzdem

🔹 Viscom: Prognose für den Auftragseingang erhöht

🔹 Jenoptik: Ergebnisausblick angehoben

🔹 technotrans: weiterer Auftrag aus dem Bereich Rechenzentren

Meine Einordnung zu den Meldungen und ihren möglichen Auswirkungen gibt es im heutigen Video.

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Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

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