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    Saudi-Arabien will 9 Millionen Barrel Öl fernab von Hormus bunkern

    150 Meter unter Singapur

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    Aramco baut seine Absicherung in Asien aus. Ab 2027 soll saudisches Rohöl tief unter Singapur lagern – nachdem Angriffe die Versorgung über Hormus gestört hab

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    150 Meter unter Singapur - Saudi-Arabien will 9 Millionen Barrel Öl fernab von Hormus bunkern
    Foto: How_Hwee_Young - EPA

    Saudi-Arabien baut seine Ölversorgung für Asien um. Ab der zweiten Jahreshälfte 2027 soll saudisches Rohöl in den Jurong Rock Caverns in Singapur gelagert werden – 150 Meter unter der Erde und mit Platz für rund 9 Millionen Barrel. Reuters zufolge soll damit die Versorgungssicherheit in Südostasien gestärkt werden. Der Schritt folgt auf massive Störungen der Ölströme aus dem Nahen Osten durch den Krieg mit Iran und die Angriffe auf zentrale Transportwege.

    Saudi Aramco unterzeichnet dazu eine Absichtserklärung mit Singapurs Energy Market Authority und JTC Corp. Die Verhandlungen sollen nach Angaben von Singapurs Energieminister Tan See Leng innerhalb weniger Monate abgeschlossen werden. Singapur wäre nach Japan und Südkorea das dritte asiatische Land, in dem Saudi-Arabien strategische Rohölbestände lagert.

    Der Zeitpunkt ist kein Zufall. Vor dem Krieg importierte Asien rund zwei Drittel seines Öls aus dem Nahen Osten. Die Angriffe rund um die Straße von Hormus haben diese Lieferungen zuletzt stark beeinträchtigt und mehrere Länder gezwungen, ihre eigenen Reserven anzuzapfen. Gleichzeitig wurde auch saudische Infrastruktur attackiert, während Aramco seine Logistik bereits anpassen musste: Im Osten setzt der Konzern auf Schiff-zu-Schiff-Umladungen im Golf von Oman, im Westen werden Tanker stärker über den Suezkanal geführt.

    "Diese Vereinbarung stärkt die Widerstandsfähigkeit der saudischen Rohöl-Lieferkette in Südostasien und trägt zudem zur Energiesicherheit und Widerstandsfähigkeit Singapurs im Falle von Versorgungsunterbrechungen bei", sagte Tan laut Reuters.

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    Saudi-Arabiens Energieminister Prinz Abdulaziz bin Salman Al-Saud machte den strategischen Hintergrund deutlich: "Die Annäherung der Versorgung an wichtige asiatische Märkte würde die Flexibilität unseres Versorgungsnetzes stärken und Singapurs Versorgungssicherheit sowie seine Vorsorge unterstützen."

    Aramco lagert bereits 8,2 Millionen Barrel in Japan und 5,3 Millionen Barrel in Südkorea. In beiden Ländern haben die Regierungen im Fall einer akuten Knappheit Vorrang beim Zugriff auf die Bestände. Mit Singapur kommt nun ein weiterer Puffer hinzu – genau dort, wo die Folgen einer neuen Störung im Nahen Osten besonders schnell ankommen würden.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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