Milliardenprojekt wackelt: Warum ASML jetzt zum Knackpunkt wird

Vietnam will eine eigene Chipindustrie aufbauen. Doch beim ersten Halbleiterwerk des Landes drohen Verzögerungen. Ein entscheidender Deal mit dem niederländischen Anlagenbauer ASML steht offenbar noch aus. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mehrere mit dem Projekt vertraute Personen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Vietnam dürfte sein Ziel verfehlen, 2027 mit ersten Testproduktionen zu beginnen. Ein direkter Einblick von Reuters auf das Gelände am Stadtrand von Hanoi zeigte vergangene Woche eine von Wildwuchs bedeckte Fläche. Auch Satellitenbilder von Planet Labs und Airbus belegen, dass bislang keine Gebäude entstanden sind.

Als Gründe für die Verzögerungen nennt eine mit dem Projekt vertraute Person die fehlende Erfahrung des Entwicklers Viettel beim Bau von Chipfabriken sowie bürokratische Hürden bei der staatlichen Finanzierung. Das Projekt laufe zwar weiter, der Zeitplan sei jedoch unklar.

Viettel widersprach dieser Darstellung indirekt. Gegenüber Reuters erklärte der Telekommunikations- und Rüstungskonzern, das Vorhaben schreite "im Einklang mit dem festgelegten Plan und Zeitplan" voran. Weitere Informationen wolle das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen.

ASML-Deal lässt auf sich warten

Besonders wichtig für das Projekt sind die Verhandlungen mit ASML. Laut drei mit der Angelegenheit vertrauten Personen sprechen beide Unternehmen bereits seit Monaten über den Kauf von Anlagen zur Chipherstellung. Konkret geht es demnach um eine Lithografiemaschine mit ultraviolettem Licht, die Schaltkreise auf Siliziumwafer überträgt. Eine Einigung gibt es bislang offenbar nicht.

Warum die Verhandlungen stocken, ist nicht bekannt. Auch der genaue Maschinentyp bleibt offen. Davon könnte abhängen, ob niederländische Exportkontrollen greifen und wie hoch die Kosten ausfallen.

Die geplante Fabrik soll rund 1,3 Milliarden US-Dollar kosten. Viettel hatte im Januar den Grundstein gelegt und angekündigt, die Anlage bis 2030 vollständig in Betrieb zu nehmen. Die Chips sollen unter anderem in der Luft- und Raumfahrt, Telekommunikation und Automobilindustrie zum Einsatz kommen.

Vietnam greift nach der Chipindustrie

Das Projekt ist Teil der Strategie der kommunistischen Führung, Vietnam in der Halbleiter-Wertschöpfungskette nach oben zu bringen. Bis 2045 will das Land den Status einer Volkswirtschaft mit hohem Einkommen erreichen. Bis 2030 soll die Wirtschaft jährlich um mindestens 10 Prozent wachsen.

Viettel hatte zunächst eine Fertigung mit 32-Nanometer-Technologie angekündigt. Für einen Neueinsteiger wäre das ein ambitionierter Start. Der Hinweis auf diese Technologie verschwand später von der Unternehmenswebsite. Ob Viettel mit einem erfahrenen Chiphersteller zusammenarbeitet, ist ebenfalls unklar.

Während Vietnam beim Aufbau eigener Chipfabriken auf Schwierigkeiten stößt, wächst das Land bereits als Standort für die Montage, Prüfung und Verpackung von Halbleitern. Intel, Amkor Technology und Hana Micron betreiben dort große Werke. Samsung Electronics plant zudem eine Chip-Testanlage.

Für Vietnams Ambitionen wird damit entscheidend, ob das Land den Sprung von der Weiterverarbeitung zur eigenständigen Chipproduktion schafft.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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