MPCM stuft BECHTLE AG auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Bewertung von Bechtle mit "Buy" und einem Kursziel von 47 Euro aufgenommen. Der Kurs habe stagniert, das Geschäft des IT-Dienstleisters allerdings nicht, schrieb Yannik Siering in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Die Bewertung deutlich unter den Niveaus der Vergangenheit werde den Chancen nicht gerecht./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 36,16EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 11:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: MPCM
Analyst: Yannik Siering
Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 47
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Yannik Siering
Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 47
Währung: EUR
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