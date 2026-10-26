DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Volvo B auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volvo von 337 auf 336 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Lkw-Hersteller habe durchwachsene Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der Ausblick auf 2027 sei aber beruhigend./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:40 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:40 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 27,80EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 11:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nicolai Kempf
Analysiertes Unternehmen: Volvo B
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 336
Kursziel alt: 337
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Nicolai Kempf
Analysiertes Unternehmen: Volvo B
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 336
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