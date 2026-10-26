DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Volvo B auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volvo von 337 auf 336 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Lkw-Hersteller habe durchwachsene Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der Ausblick auf 2027 sei aber beruhigend./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:40 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 27,80EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 11:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nicolai Kempf

Analysiertes Unternehmen: Volvo B

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 336

Kursziel alt: 337

Währung: SEK

Zeitrahmen: N/A

