MPCM stuft CANCOM auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Bewertung von Cancom mit "Hold" und einem Kursziel von 24 Euro aufgenommen. Der Auftragsbestand sei real, mehr Umsatzdynamik im zweiten Halbjahr dagegen noch nicht, schrieb Yannik Siering in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Kaufen würde er, sobald drei Bedingungen erfüllt seien: eine operative Marge in Deutschland von mindestens 6 Prozent, ein Auftragsbestand von mindestens 450 Millionen Euro und ein Kassenbestand zum Jahresende von mindestens 100 Millionen Euro./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,60 % und einem Kurs von 23,00EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.