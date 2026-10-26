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    MPCM stuft CANCOM auf 'Hold'

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    MPCM stuft CANCOM auf 'Hold'
    Foto: Siarhei - 356130783
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Bewertung von Cancom mit "Hold" und einem Kursziel von 24 Euro aufgenommen. Der Auftragsbestand sei real, mehr Umsatzdynamik im zweiten Halbjahr dagegen noch nicht, schrieb Yannik Siering in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Kaufen würde er, sobald drei Bedingungen erfüllt seien: eine operative Marge in Deutschland von mindestens 6 Prozent, ein Auftragsbestand von mindestens 450 Millionen Euro und ein Kassenbestand zum Jahresende von mindestens 100 Millionen Euro./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / MESZ
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,60 % und einem Kurs von 23,00EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: MPCM
    Analyst: Yannik Siering
    Analysiertes Unternehmen: CANCOM
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 24
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m




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