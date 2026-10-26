UBS stuft Argenx auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Argenx von 1300 auf 1350 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Antikörperspezialist habe starke Quartalsergebnisse vorgelegt, schrieb Xian Deng am Sonntag. Sie setzt weiter auf die niedrige Bewertung und einen starken Start von Vyvgart gegen immunvermittelte nekrotisierende Myopathie (IMNM) im kommenden Jahr./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 23:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 23:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 788,2EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 11:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Xian Deng
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Xian Deng
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
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