UBS stuft Argenx auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Argenx von 1300 auf 1350 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Antikörperspezialist habe starke Quartalsergebnisse vorgelegt, schrieb Xian Deng am Sonntag. Sie setzt weiter auf die niedrige Bewertung und einen starken Start von Vyvgart gegen immunvermittelte nekrotisierende Myopathie (IMNM) im kommenden Jahr./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 23:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 788,2EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 11:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Xian Deng

Analysiertes Unternehmen: Argenx

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

