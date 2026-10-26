UBS stuft ENI auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eni von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe erneut starke Zahlen vorgelegt, schrieb Joshua Stone am Freitag. Über die Rohstoffpreise hinaus bleibe auch die operative Dynamik stark./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,36 % und einem Kurs von 26,78EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 11:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Joshua Stone

Analysiertes Unternehmen: ENI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

