UBS stuft ENI auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eni von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe erneut starke Zahlen vorgelegt, schrieb Joshua Stone am Freitag. Über die Rohstoffpreise hinaus bleibe auch die operative Dynamik stark./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,36 % und einem Kurs von 26,78EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 11:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Joshua Stone
Analysiertes Unternehmen: ENI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 32
Kursziel alt: 30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Joshua Stone
Analysiertes Unternehmen: ENI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 32
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Währung: EUR
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