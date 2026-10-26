UBS stuft Relx auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Relx von 3600 auf 3780 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter bewege sich weiterhin in die richtige Richtung, schrieb Jo Barnet-Lamb am Freitag. Die KI zeige zunehmend positive Effekte./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 36,20EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 11:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jo Barnet-Lamb
Analysiertes Unternehmen: Relx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 37,8
Kursziel alt: 36
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jo Barnet-Lamb
Analysiertes Unternehmen: Relx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 37,8
Kursziel alt: 36
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