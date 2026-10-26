UBS stuft Relx auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Relx von 3600 auf 3780 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter bewege sich weiterhin in die richtige Richtung, schrieb Jo Barnet-Lamb am Freitag. Die KI zeige zunehmend positive Effekte./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:55 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 36,20EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 11:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Relx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 37,8

Kursziel alt: 36

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

