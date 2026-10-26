MünchenerRück-(Turbo)-Calls mit gehebelten Renditechancen

Nach der Anhebung des Gewinnzieles und dem guten Quartalsergebnis bekräftigten die Experten der DZ Bank wegen der attraktiven Bewertung der Aktie und der hohen Dividendenrendite mit einem Kursziel von 625 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie des Rückversichererers. Kann die Aktie auf ihrem Weg zu den hohen Kurszielen in den nächsten Wochen zumindest auf 580 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 560 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die MünchenerRück-Aktie mit Basispreis 560 Euro, Bewertungstag 19.3.27, BV 0,01, ISIN: DE000MN69BK5, wurde beim MünchenerRück-Aktienkurs von 554,60 Euro mit 0,36 – 0,37 Euro gehandelt.

Kann sich die Aktie im nächsten Monat zumindest auf 580 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,49 Euro (+32 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 531,421 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die MünchenerRück-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 531,421 Euro, BV 0,01, ISIN: DE000FB0DJB4, wurde beim MünchenerRück-Kurs von 554,60 Euro mit 0,25 – 0,26 Euro taxiert.

Wenn die MünchenerRück-Aktie in nächster Zeit auf 580 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,48 Euro (+85 Prozent) erhöhen – sofern die MünchenerRück-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 520,115 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die MünchenerRück-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 520,115 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WB4T806, wurde beim MünchenerRück-Kurs von 554,60 Euro mit 3,58 – 3,61 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der MünchenerRück-Aktie auf 580 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 5,98 Euro (+66 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MünchenerRück-Aktien oder von Hebelprodukten auf MünchenerRück-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.