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    MünchenerRück-(Turbo)-Calls mit gehebelten Renditechancen

    Tradingchance

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    Kann die Aktie auf ihrem Weg zu den hohen Kurszielen in den nächsten Wochen zumindest auf 580 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

    Die MünchenerRück-Aktie (ISIN: DE0008430026), die noch Anfang Juni 2026 auf einem Jahrestief bei 437 Euro notierte, nähert sich nach den kräftigen Kurssteigerungen der vergangenen Wochen auf aktuell 554,60 Euro bereits wieder dem Jahreshoch vom 21.4.26 bei 572,60 Euro an.

    Nach der Anhebung des Gewinnzieles und dem guten Quartalsergebnis bekräftigten die Experten der DZ Bank wegen der attraktiven Bewertung der Aktie und der hohen Dividendenrendite mit einem Kursziel von 625 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie des Rückversichererers. Kann die Aktie auf ihrem Weg zu den hohen Kurszielen in den nächsten Wochen zumindest auf 580 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

    Call-Optionsschein mit Strike bei 560 Euro 

    Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die MünchenerRück-Aktie mit Basispreis 560 Euro, Bewertungstag 19.3.27, BV 0,01, ISIN: DE000MN69BK5, wurde beim MünchenerRück-Aktienkurs von 554,60 Euro mit 0,36 – 0,37 Euro gehandelt.

    Kann sich die Aktie im nächsten Monat zumindest auf 580 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,49 Euro (+32 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 531,421 Euro

    Der SG-Open End Turbo-Call auf die MünchenerRück-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 531,421 Euro, BV 0,01, ISIN: DE000FB0DJB4, wurde beim MünchenerRück-Kurs von 554,60 Euro mit 0,25 – 0,26 Euro taxiert.

    Wenn die MünchenerRück-Aktie in nächster Zeit auf 580 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,48 Euro (+85 Prozent) erhöhen – sofern die MünchenerRück-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 520,115 Euro

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die MünchenerRück-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 520,115 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WB4T806, wurde beim MünchenerRück-Kurs von 554,60 Euro mit 3,58 – 3,61 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der MünchenerRück-Aktie auf 580 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 5,98 Euro (+66 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MünchenerRück-Aktien oder von Hebelprodukten auf MünchenerRück-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance MünchenerRück-(Turbo)-Calls mit gehebelten Renditechancen Kaufempfehlungen
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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