Barclays rät vor möglicher Space-X-Fusion zum Tesla-Kauf

Analyst Dan Levy sieht in der Fusionsfantasie einen Kurstreiber. Seiner Einschätzung nach wird ein Zusammenschluss stark erwartet. Auch die Aussicht auf eine Prämie für Tesla-Aktien spreche für Kursgewinne.

Barclays setzt bei Tesla auf eine mögliche Fusion mit SpaceX . Wie CNBC berichtet, hebt die Bank ihre Einstufung von "Equal Weight" auf "Overweight" an. Das Kursziel steigt damit von 370 auf 450 US-Dollar. Das entspricht einem Potenzial von 21 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Elon Musk hatte eine Fusion in der vergangenen Woche als gute Idee bezeichnet. Laut Musk haben beide Unternehmen Ausschüsse gebildet, die über einen möglichen Zusammenschluss beraten.

Doch Levy setzt auf mehr als den möglichen Deal. Nach zwei Jahren mit Rückgängen dürfte Teslas Autogeschäft im Jahr 2026 wieder wachsen. Für 2027 erwartet er weitere Zuwächse: "Full Self-Driving" soll die Nachfrage ankurbeln, hinzu kommen steigende Exporte aus der Gigafactory Shanghai.

Besonders optimistisch stimmt ihn das Energiegeschäft. Laut Tesla ist es angesichts der hohen Nachfrage von Rechenzentren für 2027 nahezu ausverkauft. Levy hält deshalb ein Wachstum der Auslieferungen von mehr als 50 Prozent für möglich.

Auch bei den Robotaxis sieht er Fortschritte. Der deutliche Anstieg der gefahrenen Meilen stärkt sein Vertrauen, dass Tesla mit der Flotte des Rivalen Waymo konkurrieren kann.

Die Tesla-Aktie hat seit Jahresbeginn mehr als 17 Prozent verloren. Laut LSEG vergeben 25 der 49 Analysten ein Kaufvotum, während 22 empfehlen, die Aktie zu halten. Zwei raten zum Reduzieren.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion