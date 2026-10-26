Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 26.10.26
Umsatzspitzenreiter
Foto: Christian Ader - stock.adobe.com
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 26.10.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist ASML Holding (+0,64 %) genz vorne. Gefolgt von Apple (-1,29 %), DAX Performance (+0,97 %), EURO STOXX 50 ESG Index (Price) (-0,48 %), MSCI Emerging Markets Index (USD) (-1,16 %).
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Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Münchener Rück
|SU43UE
|0
|Siemens Energy
|PG0358
|0
|NVIDIA
|WA9ZN3
|0
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|US Tech 100
|PG2KZR
|0
|US Tech 100
|PU1YVW
|0
|US Tech 100
|PL30VP
|0
|Apple
|PK0R8W
|0
|ASML Holding
|PK6T1B
|0
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|STOXX Europe Select Dividend 30 Price Index (EUR)
|
Bonus Garantie
|GN3VXB
|0
|MSCI Emerging Markets Index (USD)
|
Bonus Garantie
|GN3VXC
|0
|SMI - Swiss Market Excess Return Index
|
Bonus Garantie
|A46JVR
|0
|STOXX Global Select Dividend 100 Price Index
|
Bonus Garantie
|GN3ZRT
|0
|EURO STOXX 50 ESG Index (Price)
|
Classic
|UBS0Q1
|0
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