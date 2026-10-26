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    AUTO1 Group: Aktie lässt mit deutlichem Plus den MDAX hinter sich

    Das bewegt die Anleger

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    Die Aktie der AUTO1 Group legt heute um 5,59 % zu, bleibt seit Jahresbeginn aber deutlich im Minus.

    Das bewegt die Anleger - AUTO1 Group: Aktie lässt mit deutlichem Plus den MDAX hinter sich
    Foto: Autohero

    Mit ihrem Kursanstieg übertrifft die AUTO1 Group den MDAX deutlich, der um 1,30 % zulegt. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser für die Bewegung gibt es zunächst nicht. Die europäischen Börsen starten überwiegend freundlich in den Handel.

    Wie hat sich die AUTO1 Group-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die AUTO1 Group Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -26,47 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUTO1 Group Aktie damit um -3,93 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,04 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von AUTO1 Group -35,81 % verloren.

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    Während AUTO1 Group heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,30 %. Damit gehört AUTO1 Group heute zu den auffälligeren Werten.

    Börsenstart Europa - 26.10. - FTSE Athex 20 stark +1,64 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Informationen zur AUTO1 Group Aktie

    AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

    Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,00 Mrd.EUR € wert.

    Die Aktie von AUTO1 Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 46,56 %. Über 5 Jahre lag sie bei -12,04 %.

    AUTO1 Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,93 %
    1 Monat -4,04 %
    3 Monate -26,47 %
    1 Jahr -41,09 %
    Stand: 26.10.2026, 12:00 Uhr

    Lohnt sich ein Investment in die AUTO1 Group Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der AUTO1 Group Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur AUTO1 Group Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    AUTO1 Group

    +4,99 %
    -2,90 %
    -1,96 %
    -25,29 %
    -40,15 %
    +239,16 %
    -44,05 %
    -53,23 %
    ISIN:DE000A2LQ884WKN:A2LQ88
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