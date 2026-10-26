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    Regionale Unterhändler in Teheran zu Gesprächen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Drei Staaten beraten in Teheran über Sicherheit
    • Gespräche sollen den Iran-Krieg deeskalieren
    • Regionale Staaten wollen Eskalation vermeiden
    Regionale Unterhändler in Teheran zu Gesprächen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEHERAN (dpa-AFX) - In einem weiteren Versuch der diplomatischen Lösungssuche im Iran-Krieg treffen sich hohe Vertreter Pakistans, Saudi-Arabiens und der Türkei in Teheran zu Gesprächen. Pakistans mächtiger Armeechef Asim Munir sei am frühen Montagnachmittag (Ortszeit) angekommen, wie der staatliche iranische Rundfunk Irib mitteilte.

    Irans Außenamtssprecher Ismail Baghai sagte laut Staatssender Press TV vor Reportern in Teheran, bei den Gesprächen in der iranischen Hauptstadt gehe es um gemeinsame regionale Sicherheitsinteressen.

    Für Saudi-Arabien sollte Verteidigungsminister Chalid bin Salman teilnehmen, der Bruder des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Auch der türkische Geheimdienstchef Ibrahim Kalin würden anreisen, teilte ein Diplomat im saudischen Außenministerium mit. Geplant sei ein Treffen mit Irans Präsident Massud Peseschkian und Mohsen Resai, Generalsekretär des mächtigen iranischen Sicherheitsrats. Ziel sei, im laufenden Konflikt zu deeskalieren und diplomatische Lösungen zu suchen, hieß es aus dem saudischen Außenministerium.

    Erst in der Vorwoche war Pakistans Armeechef Asim Munir in Teheran zu Gesprächen gewesen. Angesichts der neuerlich wieder steigenden Kriegsgefahr mit den USA soll er dabei auch eine "letzte Warnung" an die iranische Regierung übergeben haben.

    Regionale Unterhändler haben Eigeninteresse an Konfliktlösung

    Pakistan, Saudi-Arabien und die Türkei sind Teil eines neuen Militärbündnisses mit dem Namen "Mekka-Pakt". Am Freitag hatten sich die Außenminister der drei Staaten gemeinsam mit ägyptischen Vertretern in Istanbul mit den Außenministern Deutschlands, Italiens, Großbritanniens und Frankreichs getroffen.

    Der israelische Iran-Experte Danny Citrinowicz erklärte auf X, das Treffen der Mitglieder des Mekka-Pakts in Teheran sei ein wichtiges Signal: Dabei gehe es nicht nur um die Anerkennung, dass der Iran auch zukünftig eine zentrale Rolle in der Region spiele. Gerade die Golf-Staaten hätten wegen der Schäden an eigener Infrastruktur großes Interesse, eine weitere kriegerische Eskalation zu vermeiden. Auch Pakistan wirkt aus Eigeninteresse - etwa seiner starken Abhängigkeit von Energielieferungen vom Golf - auf eine diplomatische Lösung hin.

    Vermittlungsversuche im Iran-Krieg gelten als festgefahren. Zuletzt war immer wieder diskutiert worden, dass die USA möglicherweise mit Israel nach den US-Midterms kommende Woche erneut im Iran angreifen könnten./mar/DP/jha







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