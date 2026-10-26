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    Swiss Steel Group und Canada Nickel Company geben Absicht zur Gründung einer exklusiven, langfristigen Partnerschaft im Bereich kohlenstoffarmer Stahl bekannt

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    Swiss Steel Group und Canada Nickel Company geben Absicht zur Gründung einer exklusiven, langfristigen Partnerschaft im Bereich kohlenstoffarmer Stahl bekannt
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    Emmenbrücke / TORONTO, 26. Oktober 2026 / IRW-Press / Die Swiss Steel Group und die Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel“ oder das „Unternehmen“) (TSX V:CNC) (OTCQB:CNIKF) https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nicke ... haben heute ihre Absicht bekannt gegeben, eine langfristige strategische Partnerschaft für die Lieferung von kohlenstoffarmen Stahlhalbzeugen aus Kanada einzugehen. Die Unternehmen unterzeichneten am 23. Oktober 2026 eine Vereinbarung, in der der Rahmen für die geplante Zusammenarbeit festgelegt wurde, bei der die kanadischen Ressourcen und Energievorteile mit dem Know-how der Swiss Steel Group in der Spezialstahlherstellung und den etablierten europäischen Kundennetzwerken kombiniert werden sollen.

     

    Die geplante Partnerschaft würde der Swiss Steel Group Zugang zu kohlenstoffarmen Knüppeln und Blöcken verschaffen, die für ihre Spezialstahlproduktion weiterverarbeitet werden sollen. Ein erstes Lieferkonzept wurde für die Werke in den USA, Kanada, Deutschland, der Schweiz und Frankreich entwickelt und technisch validiert, wobei eine potenzielle Relevanz für weitere Produktionsstandorte der Swiss Steel Group besteht. Die geplante Partnerschaft würde der Swiss Steel Group ab 2030 exklusiven Zugang zu rund einer Million Tonnen Stahlhalbzeugen pro Jahr verschaffen.

     

    „Diese geplante Partnerschaft unterstützt ein wichtiges Element unserer Strategie: die Fokussierung unseres eigenen industriellen Fußabdrucks bei gleichzeitiger Sicherung eines flexiblen Zugangs zu wettbewerbsfähigen, kohlenstoffarmen Vorprodukten“, sagte Frank Koch, CEO der Swiss Steel Group. „Sie würde unsere Fähigkeit stärken, unsere Kunden mit hochwertigen Spezialstählen zu beliefern und gleichzeitig die Flexibilität in unserem gesamten Produktionsnetzwerk zu erhöhen. Gemeinsam mit der Canada Nickel Company werden wir nun daran arbeiten, dieses Konzept in eine wirtschaftlich und technisch tragfähige langfristige Partnerschaft umzusetzen.“

     

    „Während sich Kanada darauf vorbereitet, Ende dieser Woche Vertreter der Europäischen Union zu empfangen, zeigt diese Partnerschaft, wie wir unsere gemeinsamen wirtschaftlichen und industriellen Prioritäten in konkrete geschäftliche Chancen umsetzen können.

     

    Kanadas Bodenschätze und seine Vorteile durch wettbewerbsfähige, kohlenstoffarme Energie, kombiniert mit dem Fertigungs-Know-how von Swiss Steel und dem Zugang zum europäischen Markt, schaffen die Möglichkeit, sichere, kohlenstoffarme Lieferketten aufzubauen, von denen beide Volkswirtschaften profitieren. Anstatt Energie einfach nur zu exportieren, nutzt Canada Nickel diese Energie für die wertschöpfende Produktion hier im eigenen Land, stärkt damit Kanadas industrielle Basis und exportiert gleichzeitig effektiv Kanadas Vorteile bei Erdgas und Strom, um die Wettbewerbsfähigkeit und die langfristige Versorgungssicherheit Europas zu unterstützen. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren bestehenden Partnern daran zu arbeiten, europäische Fördermittel für kritische Mineralien für dieses Projekt zu erschließen“, sagte Mark Selby, CEO der Canada Nickel Company.

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