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    Dieser Deal spielt Musk in die Karten – zum Ärger von Ryanair?

    Satelliteninternet an Bord

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    EasyJet stattet seine Flugzeuge mit Starlink aus. Damit setzt der Billigflieger auf Elon Musk, obwohl die Wirtschaftlichkeit zuvor infrage stand.

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    Satelliteninternet an Bord - Dieser Deal spielt Musk in die Karten – zum Ärger von Ryanair?
    Foto: Gareth Fuller - PA Wire/dpa

    Der britische Billigflieger EasyJet führt erstmals WLAN an Bord seiner Flugzeuge ein. Dafür kooperiert die Airline mit Starlink, dem Satelliteninternetdienst von Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX. Die Vereinbarung zeigt, wie stark die Nachfrage nach Internetverbindungen über den Wolken wächst – selbst bei günstigen Airlines.

    Der Schritt passt zur geplanten Übernahme durch den US-Finanzinvestor Apollo Global Management. Apollo will EasyJet von der Börse nehmen und hat angekündigt, das Angebot auf wichtigen Strecken um höherwertige Produkte und Angebote für Geschäftsreisende auszurichten.

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    Starlink kommt in die gesamte Flotte

    Wie EasyJet am Montag mitteilte, soll die Ausstattung für die Airbus-Flotten der Typen A320, A320neo und A321neo mit Starlink in der ersten Jahreshälfte 2027 beginnen. Bis Anfang 2028 sollen die Installationen abgeschlossen sein. Mit dem Angebot will die Fluggesellschaft sowohl Geschäftsreisende als auch Urlauber stärker ansprechen.

    Passagiere sollen mit ihren eigenen Geräten im Internet surfen, Videos streamen und online spielen können. Auch Informationen zum Flugstatus und zum Reiseziel sollen während der Reise abrufbar sein. Darüber hinaus könnte die Technik künftig Bestellungen aus dem Bordmenü direkt vom Sitzplatz aus ermöglichen.

    EasyJet will damit das Reiseerlebnis für seine jährlich rund 100 Millionen Passagiere verbessern und weitere Geschäfts- und Urlaubsreisende gewinnen.

    "In einer zunehmend digitalen Welt ist es für viele unserer Kunden wichtiger denn je, in Verbindung zu bleiben", erklärte easyJet-Chef Kenton Jarvis. Das gelte sowohl für Urlauber, die sich mit Unterhaltung die Zeit vertreiben wollen, als auch für Geschäftsreisende, die über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden bleiben möchten.

    Musk gewinnt einen weiteren Airline-Kunden

    Für SpaceX bedeutet die Vereinbarung einen weiteren Erfolg im Luftfahrtgeschäft. Starlink stattet bereits Fluggesellschaften wie British Airways, Emirates und United Airlines mit Internetverbindungen aus.

    "Wir sind stolz darauf, Starlink bei easyJet einzuführen und die Art und Weise zu verändern, wie die Kunden des Unternehmens während ihrer Reisen in Verbindung bleiben", sagte SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell. Die Verbindung solle vom Start bis zur Landung schnelle und zuverlässige Kommunikation ermöglichen.

    Der Deal kommt überraschend: Im Januar hatte Jarvis Gespräche mit SpaceX zwar bestätigt, zugleich aber erklärt, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen damals nicht rechneten. Die Airline prüfte zu diesem Zeitpunkt auch andere Anbieter.

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    Ryanair sieht zusätzliche Kosten

    Im Wettbewerb um Passagiere gehen Billigflieger unterschiedlich mit WLAN an Bord um. Während easyJet nun auf Starlink setzt, lehnt Ryanair die Technik bislang ab. Konzernchef Michael O’Leary kritisierte die Starlink-Technik öffentlich. Die Antennen auf dem Flugzeugdach verursachten zusätzliches Gewicht und mehr Luftwiderstand, argumentierte er. Das könne die Treibstoffkosten erhöhen und mache den Dienst für den irischen Billigflieger unattraktiv.

    EasyJet setzt nun dennoch auf die Technologie. Ob sich die Investition wirtschaftlich auszahlt, muss sich zeigen. Für Starlink ist die Vereinbarung ein weiterer Schritt, den Dienst in der Luftfahrtbranche zu etablieren

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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