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    Das gewerbliche Energiespeichersystem TCL X5 ist ab sofort in Europa erhältlich und kann bestellt werden

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    Eine kompakte Speicherlösung mit werkseitig montiertem Wechselrichter für kleine C&I-Anlagen kommt nun in Europa auf den Markt und bietet Installateuren eine Plug-and-Play-Alternative zu maßgeschneiderten Systemen.

    LYON, Frankreich, 26. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- TCL SunPower, ein weltweit führender Anbieter von Solarenergielösungen, hat heute bestätigt, dass sein industrielles Hybrid-Energiespeichersystem TCL X5 ab sofort europaweit bestellt werden kann. Mit dieser Markteinführung erweitert TCL SunPower sein Angebot über die Stromerzeugung aus Solarenergie und Speichersysteme für Privathaushalte hinaus und ermöglicht es Händlern und Installateuren, integrierte Solar-plus-Speicher-Lösungen für gewerbliche und industrielle Kunden anzubieten.

    TCL X5 storage: small commercial battery system.

    X5 wurde entwickelt, um die Installation von gewerblichen Batteriesystemen zu vereinfachen, indem der 50-kW-Hybrid-Wechselrichter direkt in den Schrank integriert wird. Im Gegensatz zu vielen handelsüblichen Speichersystemen, bei denen der Wechselrichter vor Ort transportiert, montiert und verkabelt werden muss, wird das X5 als werkseitig montierte und vorverdrahtete Lösung geliefert, was den Installationsaufwand verringert und die Arbeiten vor Ort auf ein Minimum reduziert. TCL schätzt, dass sich durch diesen Ansatz die Transport- und Installationskosten vor Ort im Vergleich zu herkömmlichen, vor Ort montierten Systemen um bis zu 60 % reduzieren lassen.

    „X5 ist der erste Meilenstein einer umfassenderen Strategie, mit der wir ein komplettes Energieportfolio für Gewerbe und Industrie in Europa einführen wollen", sagte Steven Zhang, General Manager bei TCL SunPower Global. „In den nächsten 12 Monaten werden wir unser Angebot von Hybrid-Speichersystemen für kleine und mittlere Unternehmen auf Lösungen im Megawatt-Maßstab ausweiten, sodass unsere Partner ein wesentlich breiteres Spektrum an Kundenbedürfnissen abdecken können. Wir steigen in diesen Markt ein und verfügen dabei bereits über eine solide industrielle Basis. Die Kompetenz in den Bereichen Leistungselektronik und Wärmemanagement sowie die Fertigungskapazitäten, die hinter dem X5 stehen, wurden über Jahre hinweg in anderen Geschäftsbereichen von TCL entwickelt und bewährt. Wir wenden diese Technologie nun auf die Energiespeicherung an, und diese neue Lösung markiert den Beginn einer weitaus umfassenderen Entwicklung."

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    PR Newswire (dt.)
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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
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