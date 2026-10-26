Canada Nickel und Swiss Steel mit Partnerschaft für eine Million Tonnen jährlich

Anzeige/Werbung – Dieser Beitrag erscheint im Namen von Canada Nickel Company Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG einen bezahlten IR-Beratervertrag unterhält. Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG · Autor: Marc Ollinger · Erstveröffentlichung: 26.10.2026; 13:45 Uhr Zürich/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) will über seine Tochter NetZero Metals künftig CO₂-arme Stahlvorprodukte für Swiss Steel bereitstellen.

Die Unternehmen haben ihre Pläne am 26. Oktober 2026 vorgestellt. Drei Tage zuvor unterzeichneten sie eine Vereinbarung, die den Rahmen der angestrebten Zusammenarbeit festlegt. Ausgangspunkt auf kanadischer Seite ist das in Entwicklung befindliche Crawford-Nickelprojekt im Bergbaurevier Timmins-Cochrane in Ontario, Kanada.

Die Highlights

Die Unternehmen nennen folgende Eckpunkte:

Geplanter Umfang: rund eine Million Tonnen Stahlvorprodukte jährlich ab 2030, auf die Swiss Steel exklusiven Zugriff erhalten soll.

Technisch validiertes erstes Versorgungskonzept für Swiss-Steel-Standorte in den USA, Kanada, Deutschland, der Schweiz und Frankreich, weitere Standorte könnten folgen.

Vorgesehene Produkte: CO₂-arme „Stahlknüppel“ und „Vorblöcke“, also vorgeformte Stahlstücke, die Swiss Steel zu Spezialstahl weiterverarbeiten würde.

Industriepartner mit bestehendem Vertriebsnetz: Swiss Steel beschäftigt laut Mitteilung rund 7.000 Menschen und ist mit Produktions- und Vertriebsgesellschaften in 25 Ländern vertreten.

Die Mengenangabe beschreibt die angestrebte Versorgung, keinen bereits gesicherten Umsatz. Angaben zu Preisen, verbindlichen Mindestabnahmen und Vertragslaufzeit wurden noch nicht veröffentlicht.

Warum das zählt

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) will die Verarbeitung über seine vollständig eigene Tochter NetZero Metals aufbauen. Aus den geplanten Minenkonzentraten sollen ein fertiges Nickelprodukt sowie Stahlvorprodukte entstehen. Das nickel- und chromhaltige Magnetitkonzentrat, ein eisenreiches Zwischenprodukt, soll dafür zu Edelstahl- und Spezialstahlvorprodukten verarbeitet werden. Angestrebt sind niedrige und möglicherweise netto null CO₂-Emissionen.

Swiss-Steel-CEO Frank Koch sieht in der möglichen Zusammenarbeit einen Weg zu wettbewerbsfähigem Vormaterial und mehr Flexibilität im Produktionsnetz. Canada-Nickel-CEO Mark Selby betont die zusätzliche Verarbeitung in Kanada und die Verbindung mit europäischen Kunden. Gemeinsam mit bestehenden Partnern will das Unternehmen zudem europäische Finanzierungshilfen für kritische Rohstoffe erschließen.

Unsere Einordnung:

Aus unserer Sicht ist die Verbindung mit einem industriellen Abnehmer ein überzeugender Fortschritt für die Vermarktungspläne von Canada Nickel (WKN: A2P0XC). Die Vorarbeiten und Vorprodukte für mehrere Werke sprechen dafür, dass die Partner konkrete Einsatzmöglichkeitenverfolgen. Daraus könnte eine belastbarere Grundlage für langfristigen Absatz und Finanzierungsgespräche entstehen.

Als nächster Schritt steht die Ausarbeitung einer wirtschaftlich und technisch tragfähigen Partnerschaft an, einen Abschlusstermin nennt die Meldung nicht. Offen bleiben noch endgültige Lieferkonditionen und die Finanzierung der Umsetzung.

Nächste Schritte:

Im nächsten Entwicklungsschritt: Das Versorgungskonzept in eine wirtschaftlich und technisch tragfähige langfristige Partnerschaft überführen.

Begleitend: Mit den bestehenden Partnern europäische Unterstützung für die Projektfinanzierung erschließen.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Werbecharakter und Interessenkonflikte. Dieser Beitrag ist bezahlte Investor-Relations-Kommunikation im Namen von Canada Nickel Company Inc. Die SRC swiss resource capital AG erhält im Rahmen eines IR-Beratervertrags mit dem Emittenten eine Vergütung. Daraus entsteht ein wirtschaftliches Interesse an einer positiven Darstellung. Der Beitrag ist keine unabhängige Finanzanalyse.

Beteiligungen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung halten weder die SRC swiss resource capital AG noch ihre Organmitglieder, Mitarbeitenden oder der Autor Aktien, Optionen, Optionsscheine, Zertifikate, sonstige Derivate oder Long- bzw. Short-Positionen an Canada Nickel Company Inc. Eine Beteiligung des Emittenten von mindestens 5 % an der SRC besteht nicht.

Quellen und technische Einordnung. Grundlage ist die gemeinsame Unternehmensmitteilung von Canada Nickel Company Inc. und Swiss Steel Group vom 26. Oktober 2026 einschließlich der darin enthaltenen Unternehmenslogos. Die SRC hat keine eigene Ressourcenschätzung, Projektbewertung oder unabhängige Prüfung der geologischen und technischen Daten vorgenommen. In der Originalmeldung wird keine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 oder S-K 1300 genannt. Eine technische Prüfung oder Freigabe dieses SRC-Beitrags wird damit nicht bestätigt. Ressourcen-, Reserven- und Gehaltsangaben sind nicht Gegenstand dieses Beitrags.

Technische Risiken. Zeitpläne für die Entwicklung, den Bau und die Aufnahme der Minen- und Verarbeitungsproduktion setzen die erforderlichen Genehmigungen, Finanzierung und planmäßige technische Umsetzung voraus. Die technische Validierung des ersten Versorgungskonzepts ist kein Nachweis der Wirtschaftlichkeit oder der kommerziellen Betriebsbereitschaft der gesamten Produktionskette. Die angestrebten niedrigen beziehungsweise netto null CO₂-Emissionen sind Entwicklungsziele. Die Originalmeldung enthält keine Gewähr dafür, dass Crawford in Produktion geht oder ein späterer Betrieb profitabel wäre.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Risiken. Aussagen zur geplanten Partnerschaft mit Swiss Steel, zur Projektentwicklung, zur Verarbeitung durch NetZero Metals, zu möglichen Liefermengen ab 2030, zu Emissionszielen und zur europäischen Finanzierungsunterstützung sind zukunftsgerichtet und beruhen auf Erwartungen der Unternehmen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Wesentliche Risiken sind schwankende Gehalte und Ausbeuten, Kostensteigerungen, Bau-, Labor- und Lieferverzögerungen, Genehmigungsverfahren, Finanzierungsbedarf und Verwässerung sowie Veränderungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse. Rohstoffaktien unterliegen hohen Kurs- und Liquiditätsrisiken. Ein Totalverlust ist möglich.

Keine individuelle Anlageberatung. Der Beitrag dient der allgemeinen Information und berücksichtigt keine persönlichen Anlageziele oder finanziellen Verhältnisse. Er enthält kein Kursziel, keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung, kein Angebot zum Erwerb oder zur Veräußerung von Finanzinstrumenten und keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung.

Haftung und Aktualität. Die SRC bemüht sich um eine sorgfältige Darstellung. Angaben können sich nach Redaktionsschluss ändern. Zwingende Berichtigungs- und Aktualisierungspflichten bleiben unberührt. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen ausgeschlossen, ausgenommen wesentliche Vertragspflichten. Bei deren leicht fahrlässiger Verletzung ist die Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Unberührt bleiben die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie jede zwingende gesetzliche Haftung. Für externe Inhalte sind die jeweiligen Anbieter verantwortlich.

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Herausgeber und redaktionelle Angaben. Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Verantwortlicher Autor: Marc Ollinger. Redaktionsstand: 26.10.2026, 13:45 Uhr Zürich/Berlin. Erstveröffentlichung: 26.10.2026, 15:45 Uhr Zürich/Berlin. Text © 2026 SRC swiss resource capital AG. Unternehmenslogos: Canada Nickel Company Inc. und Swiss Steel Group.

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Originalmeldung vom 26.10.2026: https://wp-canadanickel-2025.s3.ca-central-1.amazonaws.com/media/2026/ ...

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