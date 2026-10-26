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    Plötzliche Wende in Großbritannien: Einzelhandel sorgt für Paukenschlag

    Mega-Überraschung

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    Der britische Einzelhandel erholt sich überraschend stark und übertrifft alle Prognosen. Doch schwache Konsumstimmung und hohe Kosten bremsen die Hoffnung.

    Mega-Überraschung - Plötzliche Wende in Großbritannien: Einzelhandel sorgt für Paukenschlag
    Foto: Midjourney (KI) - Midjourney (KI)

    Der britische Einzelhandel hat im Oktober überraschend kräftige Erholungssignale gesendet. Der monatliche Absatzindikator des Industrieverbandes Confederation of British Industry (CBI) verbesserte sich von minus 55 Punkten im September auf minus 10 Punkte. Analysten hatten lediglich mit einem Anstieg auf minus 47 Punkte gerechnet. Damit erreichte der Indikator den höchsten Stand seit April 2025.

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    Die Entwicklung deutet darauf hin, dass sich die Krise im britischen Einzelhandel zumindest vorübergehend abschwächt. Laut CBI fiel der Absatz im Jahresvergleich so langsam wie seit rund eineinhalb Jahren nicht mehr. Auch gemessen an den saisonüblichen Verkaufszahlen entwickelte sich das Geschäft so gut wie seit Mai 2024 nicht mehr.

    Doch von einer echten Trendwende kann noch keine Rede sein. Der Indikator bleibt negativ, was bedeutet, dass weiterhin mehr Einzelhändler sinkende als steigende Absatzmengen melden. Immerhin verbesserte sich auch die Bilanz der Bestellungen bei Lieferanten deutlich von minus 62 auf minus 36 Punkte. Der Septemberwert hatte zuvor den stärksten Rückgang seit Beginn der Erhebung im Jahr 1983 markiert. Für November rechnen die Unternehmen mit einem weiterhin rückläufigen Absatz. Der entsprechende Erwartungsindikator liegt bei minus 10 Punkten.

    Die aktuellen Ergebnisse stehen allerdings im Widerspruch zu anderen Konjunkturdaten. So verlangsamte sich das Wachstum der offiziellen Einzelhandelsumsätze im September von 2,7 auf lediglich 0,8 Prozent. Gleichzeitig verzeichnete das britische Verbrauchervertrauen im Oktober seinen stärksten Einbruch seit der Corona-Pandemie. CBI-Chefökonom Martin Sartorius warnt deshalb vor einer weiterhin fragilen Entwicklung. Zurückhaltende Verbraucher und steigende Kraftstoffkosten belasteten die Branche.

    Für Anleger liefern die Zahlen dennoch einen Hoffnungsschimmer. Eine nachhaltige Erholung der Konsumausgaben könnte britischen Einzelhandelsaktien zugutekommen. Auch das britische Pfund könnte von besseren Konjunkturaussichten profitieren. Ob daraus eine dauerhafte Trendwende wird, bleibt jedoch offen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Währung EUR/GBP wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 0,838GBP auf Forex (26. Oktober 2026, 14:00 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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