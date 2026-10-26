Fury durchschneidet bei Eau Claire 14,95 g/t Gold auf 4,25 Metern und erweitert die hochgradige Mineralisierung um 60 Meter in Aufwärtsrichtung

TORONTO, Kanada / 26. Oktober 2026 / IRW-Press / Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) („Fury“ oder das „Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mi ... – freut sich, weitere Untersuchungsergebnisse aus seinem laufenden Phase-2-Bohrprogramm im Goldprojekt Eau Claire bekannt zu geben, das sich im Eeyou-Istchee-Territorium in der Region James Bay im Norden von Québec befindet.

Das Phase-2-Programm umfasst Diamantbohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 25.000 Metern (m), die darauf abzielen, die geologische Zuverlässigkeit der aktuellen Mineralressourcenschätzung zu erhöhen und die Umstufung der abgeleiteten Mineralressourcen in Ressourcenkategorien mit höherer Zuverlässigkeit zu untermauern. Alle in dieser Pressemitteilung genannten Bohrlöcher wurden in Gebieten durchgeführt, die derzeit als „abgeleitet“ klassifiziert sind, und zeigen weiterhin starke Gehalte sowie geologische Kontinuität im gesamten Vorkommen.

Zu den wichtigsten Bohrergebnissen, angegeben in tatsächlichen Mächtigkeiten, gehören:

Bohrloch 26EC-131 durchteufte 14,95 Gramm pro Tonne („g/t“) Gold („Au“) auf 4,25 m ;

Bohrloch 26EC-130 durchteufte 13,15 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 1,50 m;

Bohrloch 26EC-132 durchteufte 6,81 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 1,39 m; und

Bohrloch 26EC-122 durchteufte 7,03 g/t Au auf einer Mächtigkeit von 1,50 m.

Im Rahmen der Phase 2 des Eau-Claire-Programms wurden Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 21.857 m (bzw. 46 Bohrlöcher) abgeschlossen.

Hervorzuheben ist das Bohrloch 26EC-131, das 14,95 g/t Gold auf einer tatsächlichen Mächtigkeit von 4,25 Metern durchschnitten hat, etwa 60 Meter aufwärts geneigt vom historischen Bohrloch ER15-572, das zuvor 6,18 g/t Gold auf 5,05 Metern erbracht hatte (Abbildung 2). Dieser Abschnitt bestätigt die Kontinuität des hochgradigen Mineralisierungssystems und untermauert das geologische Modell des Unternehmens. Das Ergebnis stärkt das Vertrauen in die Kontinuität der modellierten Mineralisierungszone erheblich und dürfte dazu beitragen, dass Teile der derzeitigen abgeleiteten Ressource in einer künftigen Aktualisierung der Mineralressource in die Kategorie „angezeigt“ umgestuft werden.

Zu den weiteren bedeutenden Abschnitten zählen 13,15 g/t Gold auf 1,50 Metern in Bohrloch 26EC-130, 6,81 g/t Gold auf 1,39 Metern in Bohrloch 26EC-132 und 7,03 g/t Gold auf 1,50 Metern in Bohrloch 26EC-122 (Abbildung 1).

Alle bisher aus dem Phase-2-Programm bekannt gegebenen Bohrlöcher, einschließlich der in dieser Pressemitteilung und in früheren Pressemitteilungen des Unternehmens gemeldeten, werden in die bevorstehende Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Eau Claire einfließen.

„Das Hauptziel dieser Bohrkampagne ist es, die Zuverlässigkeit des Ressourcenmodells zu erhöhen und dessen Umfang in Unzen zu vergrößern“, kommentierte Tim Clark, CEO von Fury. „Die Bohrung 26EC-131 bestätigt die Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung etwa 60 Meter aufwärts geneigt von der historischen Bohrung ER15-572 und untermauert die geologische Interpretation der Lagerstätte weiter. Diese Ergebnisse, in Kombination mit unserem gesamten Bohrprogramm, stützen weiterhin die Umstufung von Teilen der aktuellen abgeleiteten Ressourcen in die Kategorie „angezeigt“ im nächsten Mineralressourcen-Update, das im Zusammenhang mit der Vor-Machbarkeitsstudie im Jahr 2027 stehen wird.“

Tabelle 1: Aktuelle Bohr-Highlights

Bohrloch-ID Von Bis Bohrmächtigkeit (m) Tatsächliche Mächtigkeit (m) Au (g/t) 26EC-122 206,0 207,5 1,5 1,50 7,03 26EC-130 539,0 540,5 1,5 1,50 1,57 551,0 552,5 1,5 1,50 1,56 573,5 575,0 1,5 1,50 13,15 26EC-131 189,0 190,5 1,5 1,37 1,50 380,0 381,5 1,5 1,41 1,81 390,5 393,0 2,5 2,35 1,72 404,5 406,0 1,5 1,41 1,74 412,0 416,5 4,5 4,25 14,95 26EC-132 290,5 292,0 1,5 1,39 6,81 304,0 305,5 1,5 1,40 6,56

Die Abschnitte wurden anhand des Au-Gehalts*Mächtigkeit von mindestens 2 g/t*m und eines Gehalts von mindestens 1 g/t berechnet, wobei die maximale fortlaufende Verdünnung 2 m betrug. Für die Berechnung der Abschnitte wurde die tatsächliche Mächtigkeit herangezogen.

Die Bohrungen der Phase 2 zielen darauf ab, die abgeleiteten Mineralressourcen in Mineralressourcenkategorien mit höherer Zuverlässigkeit umzuwandeln und die angezeigten Mineralressourcen zu erweitern. Bislang wurden 46 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von ca. 21.857 Metern fertiggestellt, von denen fünf Bohrlöcher aufgegeben wurden und drei Bohrlöcher noch in Arbeit sind. Derzeit liegen Untersuchungsergebnisse für 26 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 13.374 Metern vor.

Abbildung 1: Längsschnitt der Lagerstätte Eau Claire in Richtung Norden, der die Standorte der abgeschlossenen und laufenden Bohrlöcher im Verhältnis zum Blockmodell zeigt.

Abbildung 2: Eau Claire – Abschnitt 26EC-131

Valérie Doyon, P.Geo., Vizepräsidentin für Geologie bei Fury, ist eine „qualifizierte Person“ im Sinne der kanadischen Offenlegungsvorschriften für Mineralprojekte (Instrument 43-101) und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Offenlegung zu Probenahme und Analyse

Die Analyseproben für das Bohrprogramm wurden entnommen, indem HQ-Kernproben vor Ort in zwei gleiche Hälften gesägt wurden; eine Hälfte wurde zur Aufbereitung und Analyse an ALS Chemex in Val D’or, Quebec, Kanada, geschickt. Alle Proben wurden mittels einer Feuerprobe mit einem Nenngewicht von 50 g und atomabsorptionsspektrometrischem Abschluss (Au-AA24) sowie mittels der Vier-Säuren-Aufschluss-ICP-AES/ICP-MS-Methode für mehrere Elemente (ME-MS61) untersucht. In Fällen, in denen die Au-AA24-Ergebnisse über 10 ppm lagen, wurden die Proben erneut mittels eines Feuerprobenverfahrens mit einem Nenngewicht von 50 g und gravimetrischem Abschluss (Au-GRA22) analysiert. QA/QC-Programme unter Verwendung von internen Standardproben und Leerproben, Feld- und Laborduplikaten sowie Laborstandards und Leerproben weisen auf eine insgesamt gute Genauigkeit und Präzision hin.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein kapitalstarkes, auf Kanada ausgerichtetes Explorationsunternehmen, das sein zu 100 % im Besitz befindliches Goldprojekt Eau Claire in Richtung Erschließung vorantreibt. Das Unternehmen hält eine Beteiligung von 5,8 % an Contango Silver and Gold Inc. und wird von einem Managementteam und einem Vorstand geleitet, die nachweisliche Erfolge bei der Finanzierung und Weiterentwicklung von Explorationsprojekten vorweisen können. Fury beabsichtigt, sein Goldportfolio durch strenge Projektbewertung und herausragende Explorationsleistungen auszubauen. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Branchenstandards in den Bereichen Unternehmensführung, Umweltschutz, gesellschaftliches Engagement und nachhaltiger Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen zu Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Für weitere Informationen zu Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Margaux Villalpando, Investor Relations

Tel.: (844) 601-0841

E-Mail: info@furygoldmines.com

Website: www.furygoldmines.com

In Europa

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Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen und zusätzliche Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze angesehen werden können. Diese Aussagen beziehen sich auf die zukünftigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und können weitere Aussagen enthalten, die keine historischen Fakten darstellen. Zu den spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Informationen zum laufenden Explorationsprogramm des Unternehmens im Rahmen des Eau-Claire-Projekts.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen angemessen waren, kann keine Gewissheit darüber bestehen, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als wesentlich zutreffend erweisen werden. Die Mineralexploration ist ein mit hohem Risiko behaftetes Unterfangen.

Leser sollten die Risiken beachten, die im Jahresinformationsformular und im MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie in den nachfolgenden, bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen zur fortlaufenden Offenlegung, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, und im Jahresbericht des Unternehmens, der unter www.sec.gov verfügbar ist, erörtert werden. Leser sollten sich nicht in hohem Maße auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet sind.

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Die Fury Gold Mines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 0,439EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.