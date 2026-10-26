JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Die auf dem ESMO-Kongress präsentierten Studiendaten senkten das Risiko für rund 5 Milliarden US-Dollar zusätzliche Umsatzhoffnung für die Briten im Onkologiebereich, schrieb Richard Vosser am Montag./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 01:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 01:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 153,8EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 12:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 160

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

