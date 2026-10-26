Brent nahe Dreijahreshoch: Ölpreis gewinnt 4,9 Prozent in einer Woche

Zum 25. Oktober 2026 notiert Brent bei einem Schlusskurs von 115,13 Dollar. Gegenüber dem 18. Oktober entspricht das einem Wochenplus von 4,9 Prozent. Besonders die Zuwächse am Donnerstag und Freitag prägten die Bewegung. Das Dreijahreshoch von 116,83 Dollar wurde am 23. und 24. Oktober erreicht. Der aktuelle Kurs liegt lediglich 1,5 Prozent darunter und rund 95,6 Prozent über dem Dreijahrestief.

Der Brent-Ölpreis zeigt über drei Jahre einen wechselhaften Verlauf. Nach 87,33 US-Dollar je Barrel im Oktober 2023 und einem Zwischenhoch bei 91,72 Dollar im April 2024 folgte eine längere Schwächephase. Am 16. Dezember 2025 erreichte Brent mit 58,85 Dollar das Dreijahrestief. Die anschließende Rally führte im März 2026 zunächst bis 113,90 Dollar. Nach einem Rückschlag auf 71,19 Dollar Anfang Juli setzte eine erneute Aufwärtsbewegung ein, die im Oktober neue Höchststände brachte.

200-Tage-Linie bestätigt positiven Trend

Der Durchschnitt der letzten 200 Tageswerte liegt bei 94,58 Dollar. Damit bewegt sich Brent 21,7 Prozent über der 200-Tage-Linie. Dieser deutliche Abstand unterstreicht das positive übergeordnete Chartbild, signalisiert zugleich aber eine starke Ausdehnung der Rally. Auch eine Korrektur würde den langfristigen Trend daher nicht automatisch infrage stellen.

Diese Chartmarken sind entscheidend

Erste Unterstützung bietet die Zone um 109 bis 110 Dollar, in der sich die Kurse zuletzt mehrfach bewegten. Darunter rückt der Bereich von 105,70 bis 106,35 Dollar in den Fokus. Auf der Oberseite bildet das Rekordhoch bei 116,83 Dollar den entscheidenden Widerstand. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde die jüngste Aufwärtsbewegung bestätigen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des Brent-Ölpreises berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren können auch Angebot und Nachfrage, die Geldpolitik, der US-Dollar sowie geopolitische Ereignisse Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen.