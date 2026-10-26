Gold unter 4.000 US-Dollar: Der Abwärtstrend verschärft sich

Am 23. Oktober 2026 schloss Gold bei 3.995,95 US-Dollar. Gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag der Vorwoche entspricht das einem Minus von 4,06 Prozent. Besonders die Rückgänge am Donnerstag und Freitag belasteten das Chartbild und drückten den Rohstoff unter die Marke von 4.000 US-Dollar. Zum Dreijahreshoch fehlen damit 26,79 Prozent. Gegenüber dem Dreijahrestief bleibt dennoch ein Plus von 106,14 Prozent.

Der Goldpreis hat über die vergangenen drei Jahre deutlich zugelegt. Vom Tief bei 1.938,47 US-Dollar je Feinunze am 10. November 2023 führte der übergeordnete Aufwärtstrend bis zum höchsten Schlusskurs von 5.458,50 US-Dollar am 1. März 2026. Anschließend setzte eine ausgeprägte Korrektur ein. Auch die Erholung im August bis auf 4.653,92 US-Dollar brachte keine nachhaltige Trendwende: Seitdem dominieren wieder fallende Kurse.

200-Tage-Linie: Deutlicher Abstand nach unten

Die 200-Tage-Linie, berechnet als Durchschnitt der letzten 200 erfassten Tagesschlusskurse, liegt bei 4.460,56 US-Dollar. Der aktuelle Goldpreis notiert damit 10,42 Prozent darunter. Dieser Abstand unterstreicht die Schwäche im längerfristigen Chartbild. Solange Gold unter diesem Durchschnitt bleibt, fehlt ein wichtiges Signal für eine nachhaltige Stabilisierung.

Unterstützungen und Widerstände im Gold-Chart

Als nächste Unterstützung steht das Julitief bei 3.978,98 US-Dollar im Fokus. Darunter bietet das Tief vom Oktober 2025 bei 3.927,23 US-Dollar einen weiteren Orientierungspunkt. Bei einer Erholung wartet zwischen rund 4.105 und 4.142 US-Dollar eine erste Widerstandszone. Darüber bildet der Bereich um 4.193 US-Dollar die nächste Hürde. Erst ein Überwinden dieser Marken würde das kurzfristig angeschlagene Chartbild aufhellen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des Goldpreises berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren können auch Angebot und Nachfrage, die Geldpolitik, der US-Dollar sowie geopolitische Ereignisse Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen.

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