GOLDMAN SACHS stuft Flatexdegiro auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Freitagabend an die Ergebnisse des dritten Quartals an. Er folgt dem Onlinebroker in seinem Optimismus hinsichtlich weiterer Kundenzuwächse./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,38 % und einem Kurs von 23,52EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 12:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Oliver Carruthers

Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

