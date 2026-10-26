GOLDMAN SACHS stuft ENI auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eni von 28 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der starke Quartalsbericht untermauere die Jahresziele und das erhöhte Ausschüttungsversprechen, schrieb Michele della Vigna am Freitagabend./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:40 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:40 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,23 % und einem Kurs von 26,81EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 12:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Michele della Vigna
Analysiertes Unternehmen: ENI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 29
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Michele della Vigna
Analysiertes Unternehmen: ENI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 29
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Währung: EUR
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