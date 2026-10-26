JPMORGAN stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Roche von 325 auf 335 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser hob am Sonntag in seinem Resümee des Quartalsberichts seine Schätzungen für den Jahresumsatz und das Core-EPS minimal an. Von 2027 bis 2030 steigen seine Schätzungen für diesen bereinigten Gewinn je Aktie dann um bis zu 5 Prozent./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 21:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Bearer Participation Cert Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,09 % und einem Kurs von 427,1EUR auf Lang & Schwarz (26. Oktober 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 335

Kursziel alt: 325

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

