RBC stuft Shell (neu) auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Analyst Biraj Borkhataria rechnet mit einem Quartalsüberschuss von 11,6 Milliarden US-Dollar und sieht sich damit über dem Konsens von 10,3 Milliarden, wie er am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht am Donnerstagmorgen schrieb./rob/ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 05:44 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 05:44 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,51 % und einem Kurs von 47,48EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 12:52 Uhr) gehandelt.





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