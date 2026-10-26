SILTRONIC AG legt nach deutlichen Verlusten auf Monatssicht zu

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von SILTRONIC AG in den letzten drei Monaten Verluste von -30,23 % verkraften.

Trotz der aktuellen Erholung steht für SILTRONIC AG auf Monatssicht ein Verlust von 21,07 % zu Buche. Im Tagesverlauf dreht das Papier ins Plus, nachdem es zwischenzeitlich noch um 1,28 % nachgegeben hat. Einen konkreten Auslöser für den Anstieg gibt es nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um -11,12 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,07 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SILTRONIC AG eine positive Entwicklung von +18,00 % erlebt.

Während SILTRONIC AG heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,54 %.

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

Es gibt 33 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,95 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von SILTRONIC AG

Wacker Chemie, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,77 %.

Die Aktie von SILTRONIC AG erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -10,05 %. Über 5 Jahre lag sie bei -15,26 %, über 10 Jahre bei 7,53 %.

SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,12 % 1 Monat -21,07 % 3 Monate -30,23 % 1 Jahr -1,40 %

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Stand: 26.10.2026, 13:00 Uhr

Ob sich ein Einstieg bei der SILTRONIC AG Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SILTRONIC AG Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.