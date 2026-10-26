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    Meta plant Aktienverkäufe für knapp 100 Milliarden US-Dollar

    ROUNDUP

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    Für Sie zusammengefasst
    • Meta plant bis zu 95 Milliarden Dollar für KI
    • 35 Milliarden per Angebot, bis zu 60 über ATM
    • Nvidia, AMD und Broadcom zeigen Kaufinteresse
    ROUNDUP - Meta plant Aktienverkäufe für knapp 100 Milliarden US-Dollar
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MENLO PARK (dpa-AFX) - Der Plattform-Konzern Meta will durch den Verkauf von Aktien bis zu 95 Milliarden US-Dollar (knapp 85 Mrd Euro) für seine KI-Investitionen einnehmen. Das Unternehmen will Stamm- und Vorzugsaktien im Volumen von rund 35 Milliarden Dollar anbieten, wie es am Montag mitteilte. Zudem plant Meta, bis zu 60 Milliarden US-Dollar über ein sogenanntes "At-the-Market"-Programm (ATM) zu erlösen. Das ist ein Verfahren, das es Unternehmen ermöglicht, Aktien schrittweise direkt am freien Markt zu verkaufen. Bei diesen Aktien handelt es sich um die geplanten stimmrechtslosen Aktien der Klasse C. Damit will sich das Unternehmen Kapital für den Wettlauf um die führende Rolle bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz sichern.

    Dabei hat Meta bereits Nvidia , Advanced Micro Devices (AMD ) sowie Broadcom als mögliche Ankerinvestoren gewonnen. Die drei Unternehmen hätten ihr Interesse bekundet, im Rahmen des Aktienangebots Stammaktien der Klasse A im Gesamtwert von bis zu fünf Milliarden Dollar zu kaufen, wie es weiter hieß. Die Interessensbekundungen seien allerdings weder verbindliche Vereinbarungen noch feste Kaufverpflichtungen.

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    Die Aktien von Meta fielen im frühen US-Handel um 1,5 Prozent auf 633 US-Dollar. Damit setzte sich der Kursrückschlag der vergangenen Handelstage fort.

    Meta-Konzernchef Mark Zuckerberg hat den KI-Bereich des Unternehmens seit einiger Zeit durch eine aggressive Einstellungsoffensive grundlegend umgestaltet, neue Produkte auf den Markt gebracht und Hunderte Milliarden Dollar für den Ausbau der Infrastruktur bereitgestellt, die für den Betrieb der KI-Modelle erforderlich ist.

    Erst im September hatte Meta dabei einen persönlichen KI-Assistenten namens "Muse" eingeführt und im Oktober ein KI-Modell namens "Muse Wonder" vorgestellt. Dem Unternehmen zufolge ist Letzteres bei Aufgaben wie dem Programmieren auf einem Niveau mit ChatGPT von OpenAI und Claude von Anthropic.

    In der vergangenen Woche hatte Meta im Rahmen seines aktuellen Quartalsberichts eine neue Gattung von Aktien ohne Stimmrecht angekündigt, die künftig unter anderem zur Finanzierung von Übernahmen und anderen Ausgaben eingesetzt werden könnte.

    Die Aktien der Klasse C werden im Wege einer Aktiendividende an die bestehenden Investoren ausgegeben. Wie Meta mitteilte, erhalten die Aktionäre für jede gehaltene Aktie eine neue Aktie - was im Grunde einem Aktiensplit im Verhältnis 2:1 gleichkommt. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Handel mit den neuen Aktien im Januar beginnen wird./nas/men/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 466,3 auf Tradegate (26. Oktober 2026, 13:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 360,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +54,08 %/+105,44 % bedeutet.





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