RWE: Aktie legt zu – Mitteilung zum Aktienrückkauf

Der Kurs der RWE Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -4,64 %.

RWE veröffentlicht eine Kapitalmarktmitteilung zum Aktienrückkauf. Ein konkreter Auslöser für den Kursanstieg ist jedoch nicht erkennbar. Das Branchenumfeld zeigt sich uneinheitlich: Während Enel und Iberdrola leicht zulegen, geben E.ON und EnBW nach.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RWE Aktie damit um -4,35 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,34 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei RWE auf +23,71 %.

So schlagen sich die Wettbewerber von RWE

ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,30 %. Enel notiert im Plus, mit +0,01 %. Iberdrola notiert im Plus, mit +0,14 %. E.ON verliert -0,62 %

RWE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,35 % 1 Monat -6,34 % 3 Monate -4,64 % 1 Jahr +38,45 %

Informationen zur RWE Aktie

Stand: 26.10.2026, 13:06 Uhr

RWE ist ein führender europäischer Energieversorger mit Fokus auf Stromerzeugung aus Erneuerbaren (Wind, Solar, Wasser) und konventionellen Kraftwerken sowie Energiehandel. Starke Position im europäischen Strommarkt, besonders bei Offshore-Wind. Wichtige Konkurrenten: E.ON, EnBW, Vattenfall, Ørsted, Iberdrola. USP: breite Erzeugungsmix, starke Projektpipeline und Handelskompetenz.

Es gibt 780 Mio. RWE Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,91 Mrd. € wert.

Die Aktie von RWE erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 16,25 %. Über 5 Jahre lag sie bei 10,91 %, über 10 Jahre bei 14,69 %.

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation 26.10.2026 / 11:17 CET/CEST Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt …

EQS Post-admission Duties announcement: RWE Aktiengesellschaft / Share Buyback RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information 26.10.2026 / 11:17 CET/CEST Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS …

RWE Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der RWE Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur RWE Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.