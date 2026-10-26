🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE

    RWE: Aktie legt zu – Mitteilung zum Aktienrückkauf

    Besonders beachtet!

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die RWE-Aktie steigt um 1,26 % und gewinnt nach einem Wochenverlust von 4,35 % wieder an Boden.

    Besonders beachtet! - RWE: Aktie legt zu – Mitteilung zum Aktienrückkauf
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    RWE veröffentlicht eine Kapitalmarktmitteilung zum Aktienrückkauf. Ein konkreter Auslöser für den Kursanstieg ist jedoch nicht erkennbar. Das Branchenumfeld zeigt sich uneinheitlich: Während Enel und Iberdrola leicht zulegen, geben E.ON und EnBW nach.

    Wie hat sich die RWE-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Der Kurs der RWE Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -4,64 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RWE AG!
    Long
    52,83€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    59,84€
    Basispreis
    0,40
    Ask
    × 14,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die RWE Aktie damit um -4,35 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,34 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei RWE auf +23,71 %.

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+

    So schlagen sich die Wettbewerber von RWE

    ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,30 %. Enel notiert im Plus, mit +0,01 %. Iberdrola notiert im Plus, mit +0,14 %. E.ON verliert -0,62 %

    RWE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,35 %
    1 Monat -6,34 %
    3 Monate -4,64 %
    1 Jahr +38,45 %
    Stand: 26.10.2026, 13:06 Uhr

    Informationen zur RWE Aktie

    RWE ist ein führender europäischer Energieversorger mit Fokus auf Stromerzeugung aus Erneuerbaren (Wind, Solar, Wasser) und konventionellen Kraftwerken sowie Energiehandel. Starke Position im europäischen Strommarkt, besonders bei Offshore-Wind. Wichtige Konkurrenten: E.ON, EnBW, Vattenfall, Ørsted, Iberdrola. USP: breite Erzeugungsmix, starke Projektpipeline und Handelskompetenz.

    Es gibt 780 Mio. RWE Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,91 Mrd. € wert.

    Die Aktie von RWE erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 16,25 %. Über 5 Jahre lag sie bei 10,91 %, über 10 Jahre bei 14,69 %.

    Kommt es zum Kursdebakel? RWE nimmt zentrale Unterstützung ins Visier


    RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation


    EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation 26.10.2026 / 11:17 CET/CEST Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt …

    RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information


    EQS Post-admission Duties announcement: RWE Aktiengesellschaft / Share Buyback RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information 26.10.2026 / 11:17 CET/CEST Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS …

    RWE Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der RWE Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur RWE Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    RWE

    +1,15 %
    -4,35 %
    -6,34 %
    -4,64 %
    +38,45 %
    +59,25 %
    +71,46 %
    +298,35 %
    +195,77 %
    ISIN:DE0007037129WKN:703712
    RWE direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! RWE: Aktie legt zu – Mitteilung zum Aktienrückkauf Die RWE-Aktie steigt um 1,26 % und gewinnt nach einem Wochenverlust von 4,35 % wieder an Boden.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     