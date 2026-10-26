Silber fällt auf Jahrestief – 50-Dollar-Marke rückt in den Fokus

Zum 25. Oktober 2026 notiert Silber bei 53,89 Dollar. Gegenüber dem 18. Oktober entspricht das einem Wochenverlust von 5,4 Prozent. Nach einer zwischenzeitlichen Stabilisierung bei 57,98 Dollar geriet der Preis zum Wochenausklang erneut unter Druck. Der jüngste Schlusskurs markiert zugleich den tiefsten Stand des Jahres. Zum Dreijahreshoch fehlen 53,8 Prozent, während der Preis noch 143,8 Prozent über dem Dreijahrestief liegt.

Der Silberpreis zeigt über drei Jahre einen kräftigen Anstieg, der zuletzt in eine ausgeprägte Korrektur überging. Vom Tief bei 22,10 US-Dollar je Feinunze am 22. Januar 2024 beschleunigte sich die Aufwärtsbewegung besonders im zweiten Halbjahr 2025. Am 28. Januar 2026 erreichte Silber mit 116,60 Dollar den höchsten Schlusskurs des Zeitraums. Anschließend dominierten deutliche Rückschläge. Die Erholung im August blieb eine Zwischenbewegung; seitdem prägen wieder tiefere Hochs und Tiefs das Chartbild.

200-Tage-Linie deutlich unterschritten

Die 200-Tage-Linie, hier als einfacher Durchschnitt der letzten 200 Schlusskurse berechnet, liegt bei 69,42 Dollar. Damit handelt Silber 22,4 Prozent darunter. Dieser deutliche Abstand unterstreicht die übergeordnete Schwäche. Solange der Rohstoff unter dem Durchschnitt bleibt, fehlt eine wichtige charttechnische Bestätigung für eine nachhaltige Trendwende.

Diese Chartmarken sind jetzt wichtig

Unterstützung bieten die früheren Kursmarken um 53,38 und 52,28 bis 52,35 Dollar. Darunter rückt die Zone um 50,00 Dollar in den Fokus. Auf der Oberseite liegen erste Widerstände bei 54,53 sowie zwischen 55,53 und 55,66 Dollar. Eine Rückkehr über 57,98 Dollar würde das kurzfristige Bild aufhellen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des Silberpreises berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren können auch Angebot und Nachfrage, die Geldpolitik, der US-Dollar sowie geopolitische Ereignisse Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen.

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