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    Seagate wittert eine Chance: Dieses Problem bremst die KI-Branche

    Microsoft hilft

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    Der KI-Boom lässt die Datenmengen wachsen. Seagate erreicht mit Broadcom einen wichtigen Meilenstein. Microsoft Azure hat die Technik bereits qualifiziert.

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    Microsoft hilft - Seagate wittert eine Chance: Dieses Problem bremst die KI-Branche
    Foto: Chris Jung - picture alliance / NurPhoto

    Der KI-Boom erhöht den Druck auf die Infrastruktur von Rechenzentren. Davon könnte Seagate profitieren. Der Festplattenhersteller hat einen wichtigen technischen Meilenstein erreicht, der den Einsatz besonders hochkapazitiver Speicher in großen Rechenzentren erleichtern soll. Microsoft Azure hat die gemeinsam mit Broadcom entwickelte Konfiguration bereits erfolgreich qualifiziert.

    Seagate erleichtert den Ausbau von Speicherkapazitäten

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    Wie Seagate am 26. Oktober mitteilte, wurden die Mozaic-Festplatten des Unternehmens erstmals in die Liste zugelassener Anbieter für Host-Bus-Adapter von Broadcom aufgenommen. Die Laufwerke nutzen die sogenannte Heat-Assisted Magnetic Recording-Technologie, kurz HAMR, in Kombination mit Shingled Magnetic Recording (SMR).

    Host-Bus-Adapter verbinden Server mit Speichergeräten. Sie ermöglichen es Rechenzentren, große Festplattenbestände anzuschließen und zentral zu verwalten. Die neue Kompatibilität soll den Einsatz hochkapazitiver SMR-Festplatten vereinfachen und den Ausbau bestehender Speicherinfrastrukturen effizienter machen.

    Microsoft Azure hat die Kombination aus Broadcoms Verbindungstechnik und Seagates Speichertechnologie bereits für den Einsatz in großen Rechenzentren qualifiziert. Damit liegt ein Praxistest unter den Anforderungen eines sogenannten Hyperscalers vor.

    KI und Cloud erhöhen den Speicherbedarf

    Hinter der Entwicklung steht das rasante Wachstum datenintensiver Anwendungen. Künstliche Intelligenz und Cloud-Dienste erzeugen immer größere Datenmengen. Betreiber von Rechenzentren müssen deshalb nicht nur mehr Speicherplatz schaffen, sondern auch Tausende Festplatten effizient verbinden und verwalten.

    "Innovationen im Bereich der Speichersysteme mit hoher Kapazität bieten den größten Nutzen, wenn Kunden diese Kapazität effizient nutzen", erklärte Jason Feist, Senior Vice President für das Cloud-Geschäft bei Seagate. Die Kombination mit Broadcoms Verbindungstechnik soll den Zugang zu leistungsfähigen Speicherlösungen erleichtern.

    Auch Broadcom sieht darin einen wichtigen Schritt. Die erweiterte Unterstützung von SMR-Technologie gebe Kunden einen unkomplizierten Weg, große Festplattenbestände zu integrieren und zu verwalten, sagte Jas Tremblay, Vizepräsident und General Manager der Data Center Solutions Group bei Broadcom.

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    Mehr Daten auf gleichem Raum

    Seagates Mozaic-Plattform setzt auf HAMR, um die Speicherdichte und damit die Kapazität einzelner Festplatten weiter zu erhöhen. SMR ordnet die Datenspuren dichter an und steigert so den nutzbaren Speicherplatz bei geeigneten Anwendungen.

    Microsoft Azure bestätigte den Nutzen der Zusammenarbeit. Die gemeinsame Qualifizierung zeige, wie Seagates und Broadcoms Technologien in großen Rechenzentren zusammenspielen könnten, erklärte Pablo Ziperovich, General Manager des Azure Memory and Storage Center of Excellence bei Microsoft. Dadurch lasse sich die Speicherdichte bei vergleichbarem Kosten- und Energieaufwand erhöhen.

    Für Seagate eröffnet die Entwicklung die Chance, seine Speicherlösungen stärker auf die wachsenden Anforderungen von Cloud-Anbietern und KI-Rechenzentren auszurichten.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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