Telekom darf Netzanzeige nicht für Werbung nutzen

Also aktuell wird TMUS mit 157mrd$ bewertet - auf 52-Wochen Tief.

Bei angenommenen 200mrd hätte man ein Premium von unter 30%! Als schnelle Rechnung bei einem DTE Anteil von 56% wären das:

200/1,12*0,56/4,75 => ca. 21€ pro Aktie bei rund 4,75mrdDTE Aktien, also nach weiterem Einzug von 100mio Aktien.

Die TMUS Verbindlichkeiten sind natürlich drin, dafür gibt es rund 16,5mrd€ TMUS FCF! Beim dem aktuellen TMUS Kurs gibt es mittlerweile über 3% Dividendenrendite - annualisiert natürlich.

Ich würde meine Annahmen als konservativ einstufen.

Wieviel würde der DTE Aktionär davon sehen und wie wird die DTE danach bewertet mit einem FCF von rund 3,7mrd€ ? Das wären die entscheidenden Fragen.

Was wird doch gerade erleben ist eine Rückabwicklung dieser völlig übertriebenen Globalisierung (was für ein Unwort!), was mMn lange überfällig ist. Und dabei wäre aus DTE Sicht eine Trennung von TMUS und die Konzentration auf den EU Markt auch eine gute Möglichkeit.