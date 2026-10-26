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    WTI-Ölpreis über 100 Dollar: Erholung vor entscheidenden Hürden

    Chartanalyse

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    WTI notiert wieder über 100 Dollar und deutlich über seiner 200-Tage-Linie. Nach turbulenten Jahren signalisiert das Chartbild Stärke – doch auf dem Weg zum Dreijahreshoch warten markante Widerstände.

    Chartanalyse - WTI-Ölpreis über 100 Dollar: Erholung vor entscheidenden Hürden
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    WTI-Ölpreis: Vom Abwärtstrend zur Erholung

    Der WTI-Ölpreis hat in den vergangenen drei Jahren starke Richtungswechsel vollzogen. Nach 83,56 US-Dollar je Barrel im Oktober 2023 und einem Zwischenhoch bei 86,97 Dollar im April 2024 dominierte zunächst der Abwärtstrend. Am 16. Dezember 2025 erreichte WTI das Dreijahrestief bei 55,07 Dollar. Anschließend drehte der Rohstoff deutlich nach oben und markierte am 2. April 2026 mit 112,25 Dollar das Dreijahreshoch. Auf den Rückschlag bis 68,10 Dollar Anfang Juli folgte eine erneute Erholung.

    Aktueller Kurs mit positiver Wochenbilanz

    Am 25. Oktober 2026 liegt der Schlusskurs bei 101,78 Dollar. Gegenüber dem 18. Oktober entspricht das einem Wochenplus von 2,82 Prozent. Nach einem zwischenzeitlichen Rückgang auf 97,72 Dollar zog WTI bis auf 103,38 Dollar an, gab zuletzt aber wieder nach. Zum Dreijahreshoch fehlen 9,33 Prozent; über dem Dreijahrestief notiert der Ölpreis 84,82 Prozent.

    200-Tage-Linie stützt das positive Trendbild

    Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Tageswerte einschließlich Wochenenden beträgt 88,70 Dollar. Damit liegt WTI 14,75 Prozent über dieser 200-Tage-Linie. Der deutliche Abstand unterstreicht das positive längerfristige Trendbild, lässt allerdings auch Spielraum für eine Korrektur, ohne dass die Durchschnittslinie unmittelbar unterschritten würde.

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    Chartanalyse: Entscheidende Kursmarken

    Eine erste Unterstützungszone liegt bei 97,72 bis 99,10 Dollar. Darunter rückt der Bereich von 94 bis 96 Dollar in den Fokus. Als nächste Hürde wartet das jüngste Wochenhoch bei 103,38 Dollar, gefolgt vom Septemberhoch bei 105,49 Dollar. Oberhalb davon wären 108,54 Dollar und schließlich das Dreijahreshoch die nächsten Widerstände.

    Öl (WTI)

    -0,56 %
    +3,70 %
    +9,25 %
    +17,12 %
    +64,37 %
    +18,53 %
    +20,69 %
    +104,61 %
    +9,08 %
    ISIN:XC0007924514WKN:792451Indikator:SMA 200 Tage

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des WTI-Ölpreises berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren können auch Angebot und Nachfrage, die Geldpolitik, der US-Dollar sowie geopolitische Ereignisse Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen.

    So handeln Sie das Kursziel

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