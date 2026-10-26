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    Meta – Nvidia, AMD und Broadcom steigen ein?

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    Meta und Anthropic liefern den US-Börsen am Montag Grund zur Hoffnung. Meta gibt eine Kapitalerhöhung bekannt und nennt dabei prominente Investoren. Anthropic konkretisiert den anstehenden Börsengang.

    Meta will rund 35 Milliarden Dollar am Kapitalmarkt aufnehmen. Geplant sind 22,5 Milliarden Dollar über den vereinbarten künftigen Verkauf von Klasse-A-Aktien sowie 12,5 Milliarden Dollar über Vorzugsaktien, die später verpflichtend in Stammaktien umgewandelt werden. Hinzu kommt ab dem ersten Quartal 2027 ein mögliches Ausgabeprogramm für neue, stimmrechtslose Klasse-C-Aktien über bis zu 60 Milliarden Dollar. Zusammen ergäbe das einen Finanzierungsspielraum von rund 95 Milliarden Dollar.

    Die Verwässerung wird am Montag durch ein spannendes Detail gemildert:

    Nvidia, AMD und Broadcom erwägen zusammen Aktienkäufe über bis zu fünf Milliarden Dollar. Kritiker sehen hierin natürlich die bekannten Kreislaufgeschäfte. Kurzfristig dürfte dies dem KI-Trade wieder Luft geben.

    Das gilt auch für den Börsengang von Anthropic: Laut Fox Business will der Claude-Entwickler am Montag seinen Börsenprospekt bei der US-Börsenaufsicht SEC einreichen und strebt ein Debüt am 19. oder 20. November an. Halbleiteraktien legten nach dem Bericht zu. Der Börsengang würde unterstreichen, dass man den „KI-Trade“ und das Marktumfeld als gesund genug erachtet, um die enorme Marktkapitalisierung aufs Parkett zu bringen.

    Passende Produkte für ein Tech-Comeback sind der Nasdaq Bull WKN MN7UJY mit Hebel 15, der SK Hynix Bull WA9FER oder der Memory-Bull VY45J1.





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    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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