JEFFERIES stuft DocMorris auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DocMorris nach Gesprächen mit dem Management der Online-Apotheke mit einem Kursziel von 11 Franken auf "Hold" belassen. Darin sei es um die zunehmende Dynamik mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, die Übernahme von Zuzahlungen der Kunden, die Wettbewerbsdynamik und den Geschäftsbeitrag von margenträchtigen digitalen Dienstleistungen wie der Telemedizin-Plattform TeleClinic gegangen, schrieb Martin Comtesse am Montag. Der Konzern- und der Finanzchef hätten zudem dargelegt, wie sie 2027 wieder eine positive Barmittelentwicklung erreichen und bis 2030/31 eine achtprozentige operative Ergebnismarge (Ebitda) erreichen wollten./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:21 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 16,54EUR auf Lang & Schwarz (26. Oktober 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: DocMorris

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 11

Kursziel alt: 11

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

