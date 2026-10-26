DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LOREAL auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für L'Oreal von 350 auf 360 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Das bereinigte Wachstum im dritten Quartal sei beeindruckend ausgefallen, schrieb Tom Sykes in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er geht allerdings davon aus, dass die zugrunde liegende Nachfrage in China schwächer ist, als das aktuelle Wachstum vermuten lasse./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:40 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 439,1EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tom Sykes

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 350

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

