BARCLAYS stuft Tesla auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tesla von 370 auf 450 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Gesprächsthema Nummer Eins sei momentan die mögliche Verschmelzung mit SpaceX, schrieb Dan Levy am Montag. Elon Musk selbst habe die Überlegung auf den Telefonkonferenzen nach den Quartalsberichten beider Unternehmen klar bestätigt. Damit würde wohl ein deutlicher Bewertungsaufschlag für Tesla einhergehen, so Levy. Die Anlagestory lebe allerdings nicht nur davon. Denn das Kerngeschäft laufe rund und der Bereich Robotaxi komme in Gang./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 03:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 03:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,30 % und einem Kurs von 340,7EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Dan Levy
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 450
Kursziel alt: 370
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Dan Levy
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 450
Kursziel alt: 370
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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