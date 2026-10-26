BARCLAYS stuft Tesla auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tesla von 370 auf 450 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Gesprächsthema Nummer Eins sei momentan die mögliche Verschmelzung mit SpaceX, schrieb Dan Levy am Montag. Elon Musk selbst habe die Überlegung auf den Telefonkonferenzen nach den Quartalsberichten beider Unternehmen klar bestätigt. Damit würde wohl ein deutlicher Bewertungsaufschlag für Tesla einhergehen, so Levy. Die Anlagestory lebe allerdings nicht nur davon. Denn das Kerngeschäft laufe rund und der Bereich Robotaxi komme in Gang./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 03:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,30 % und einem Kurs von 340,7EUR auf Tradegate (26. Oktober 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Dan Levy

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 450

Kursziel alt: 370

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 450,00 $ , was eine Steigerung von +17,96% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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