Börsen Update Europa - 26.10. - MDAX stark +1,36 %
Börsen Update
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 25.441,52 PKT und gewinnt bisher +1,20 %.
Top-Werte: Siemens Energy +4,34 %, Hochtief +3,48 %, Commerzbank +2,63 %
Flop-Werte: Beiersdorf -0,98 %, Siemens Healthineers -0,55 %, BASF -0,52 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.242,05 PKT und steigt um +1,36 %.
Top-Werte: flatexDEGIRO +5,30 %, SUESS MicroTec +5,22 %, SILTRONIC AG +4,66 %
Flop-Werte: K+S -1,93 %, TAG Immobilien -1,73 %, United Internet -1,13 %
Der TecDAX steht bei 4.045,48 PKT und gewinnt bisher +0,81 %.
Top-Werte: OHB +9,50 %, ATOSS Software +7,85 %, SUESS MicroTec +5,22 %
Flop-Werte: United Internet -1,13 %, Nemetschek -1,09 %, Eckert & Ziegler -0,69 %
Der Eurozone 50 steht bei 6.109,29 PKT und gewinnt bisher +0,80 %.
Top-Werte: Siemens Energy +4,34 %, Nokia +2,84 %, Hermes International +2,73 %
Flop-Werte: Banco Santander -3,54 %, Anheuser-Busch InBev -2,94 %, ENI -2,82 %
Der AT 20 steht aktuell (09:32:32) bei 6.270,18 PKT und steigt um +0,16 %.
Top-Werte: Palfinger +2,83 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,82 %, Andritz +2,39 %
Flop-Werte: Lenzing -1,06 %, OMV -0,84 %
Der CH 20 steht aktuell (13:59:13) bei 14.504,14 PKT und steigt um +0,28 %.
Top-Werte: Sandoz Group +2,69 %, Novartis +1,67 %, CIE Financiere Richemont +1,62 %
Flop-Werte: Sika -2,23 %, Roche Holding Bearer Participation Cert -1,91 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.470,00 PKT und gewinnt bisher +1,09 %.
Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +5,34 %, Piraeus Port Authority +2,66 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +2,18 %
Flop-Werte: Allwyn -5,07 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -2,23 %, Coca-Cola HBC -0,82 %
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