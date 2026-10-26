US-Telekomkonzern Verizon hebt Ausblick erneut - Aktie dennoch im Minus
- Verizon hebt nach Kundenzuwachs den Jahresausblick
- Gewinn je Aktie soll um bis zu 7,5 Prozent steigen
- Verizon gewinnt 406.000 Mobilfunkkunden im Quartal
NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Telekomkonzern Verizon hat nach einem deutlichen Kundenzustrom im dritten Quartal erneut seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Nicht nur rechnet der Rivale des Deutsche-Telekom-Ablegers T-Mobile US nun mit einer größeren Steigerung der Nettozugänge bei den Telefonvertragskunden, auch beim bereinigten Gewinn je Aktie dürfte mehr herausspringen als bisher avisiert, hieß es am Montag vom Konzern aus New York.
So sollte pro Aktienanteil ein bereinigter Gewinn von 5,04 bis 5,06 Dollar übrig bleiben und damit 7 bis 7,5 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Zuletzt lag die eingeplante Steigerung bei 6 bis 7 Prozent. Auch der Finanzmittelzufluss wird wohl besser ausfallen. Die Aktie verlor im vorbörslichen US-Handel aber zunächst rund ein Prozent.
Derzeit sind Investoren von US-Telekommunikationswerten nervös, weil sich die Anzeichen für einen verstärkten Einstieg von Elon Musks SpaceX in das Geschäft verdichten. Zuletzt hatte der Starlink-Anbieter ein Paket von Frequenzrechten erworben, nun gibt es Berichte unter anderem der Nachrichtenagentur Bloomberg über Verhandlungen zur Übernahme von Sendemast-Standorten. Kostete eine Verizon-Aktie Mitte September noch bis zu fast 52 Dollar, notiert sie aktuell bei um die 45 Dollar spürbar tiefer. T-Mobile-US-Aktien sind derzeit so wenig wert wie vor rund drei Jahren.
Im dritten Quartal steigerte Verizon den Umsatz um 1,5 Prozent auf 34,3 Milliarden Dollar zu. Der Gewinn unterm Strich kletterte um 5,2 Prozent auf 5,3 Milliarden Dollar; der bereinigte Überschuss je Aktie (EPS) stieg um gut 8 Prozent auf 1,31 Dollar. Das war etwas mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.
Verizon verbuchte zudem im Mobilfunk einen Vertragskundenzuwachs um 406.000 Stück, das beste Abschneiden in einem dritten Quartal seit fünf Jahren. Experten hatten nur mit etwa der Hälfte gerechnet. Im Gesamtjahr dürften nun nach Abzug von Kündigungen 1,1 bis 1,2 Millionen Telefonverträge hinzukommen.
Das Wachstum von Verizon war in den letzten Jahren ins Stocken geraten. Das Unternehmen verlor Marktanteile im Mobilfunkgeschäft an Konkurrenten wie T-Mobile US. Mit einer Vereinfachung des Angebots und einer stärkeren Kundenorientierung wie etwa einem neuen Treueprogramm will der seit einem Jahr amtierende Konzernchef Dan Schulman das Ruder herumreißen./men/nas/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 39,54 auf Tradegate (26. Oktober 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 286,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +71,29 %/+280,63 % bedeutet.
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Also, die Analysten Kursziele kann man mE gelinde gesagt „in die Tonne kloppen“. Positiv wie negativ. Seit Jahren werden die Ziele nicht erreicht - also was soll ich/man damit? Die beeinflussen leider aber die Stimmung! Das ist nun mal so. Und Kurse sind halt ein Großteil Emotionen. Aber Emotionen können sich schnell ändern!
Der Consensus ist mE auch nur eine grobe Trendindikation. Durch die enge Kommmunikation (individuelle Feedbackschleife) mit den Analysten entsprechen die dann veröffentlichten Kennzahlerwartung aber im wesentlichen auch dem was dann geliefert wird. Und EPS, Dividende und FCF sind hier wohl die wichtigsten.
Besser ist es die Finanz- und Wettbewerbslage selbst zu verfolgen!
Also aktuell wird TMUS mit 157mrd$ bewertet - auf 52-Wochen Tief.
Bei angenommenen 200mrd hätte man ein Premium von unter 30%! Als schnelle Rechnung bei einem DTE Anteil von 56% wären das:
Die TMUS Verbindlichkeiten sind natürlich drin, dafür gibt es rund 16,5mrd€ TMUS FCF! Beim dem aktuellen TMUS Kurs gibt es mittlerweile über 3% Dividendenrendite - annualisiert natürlich.
Ich würde meine Annahmen als konservativ einstufen.
Wieviel würde der DTE Aktionär davon sehen und wie wird die DTE danach bewertet mit einem FCF von rund 3,7mrd€ ? Das wären die entscheidenden Fragen.
Was wird doch gerade erleben ist eine Rückabwicklung dieser völlig übertriebenen Globalisierung (was für ein Unwort!), was mMn lange überfällig ist. Und dabei wäre aus DTE Sicht eine Trennung von TMUS und die Konzentration auf den EU Markt auch eine gute Möglichkeit.
Ob die Bedrohungen tatsächlich gestiegen sind muss man abwarten. Es schadet auf jeden Fall nie vorbereitet zu sein. Und da ist mit dem JV in den USA schon mal etwas in Gang gesetzt worden.
Die „tollen unternehmerischen Ansätze“ beruhen ja in erster Linie auf teils irren Phantasien (Marsbesiedlung) und nicht einzuhaltenden Zeitpläne um als Storyteller damit Gelder anzulocken - das kann er.
Die stagnierenden Tesla Q3 Zahlen mit dem positiven Cashflow (1,5mrd) muss man auch noch vor dem Hintergrund der am 30.9. beendeten Förderung i.H.v. 7500$ in den USA sehen.
Mit einem Merger bündelt man 2 große Schuldenberge in einem auf absehbare Zeit unprofitablen Geschäftsmodell. Solange weiter Geld nachgeschossen wird funktioniert das. Eine KE würde mich nicht wundern.
Bei der DTE gibt es zwar auch hohe Schulden, ABER bei einem hohen positivem Cashflow (FCF rund 20mrd). Und das wird sich mE so schnell nicht ändern.